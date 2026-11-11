Por qué el 10% de propina dejó de ser la regla en los restaurantes
Mozos y dueños de bares y restaurantes porteños y del conurbano advierten que los clientes dejan menos. Con el menor uso de efectivo, la propina también se deja por transferencia, código QR o tarjeta.
11/11/2026 | 10:33Redacción Cadena 3
FOTO: Del billete al alias, qué cambió con las propinas en los restaurantes.
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Durante años, el 10% de la cuenta fue una referencia habitual para dejar propina en bares y restaurantes de Buenos Aires. Mozos y dueños de locales señalaron que esa referencia perdió peso con la caída del consumo. En algunos casos, los clientes dejan un monto menor y, en otros, se van sin dejar propina.
Omar Benítez lleva más de 40 años como mozo y trabaja desde hace casi una década en La Ópera, un café y bar del centro porteño. Estima que dos o tres de cada diez mesas que atiende se retiran sin dejarle nada. "Antes dejaban el 10%. Ahora no: la plata no alcanza para nada", contó. En su caso, lo que reúne en propinas puede superar su sueldo.
Rodrigo Ferreiro, dueño de El Café de la U y El Barrilito, dijo al diario Clarín que los mozos de sus locales también perciben una baja en la proporción de la cuenta que dejan los clientes.
En el buffet del Club Social Central Argentino, en el centro de San Martín, el horario marca una diferencia. Hernán Ienco, dueño del bodegón, contó que al mediodía hay clientes que dejan $300 o $400. En ese turno predominan los trabajadores de la zona que buscan un menú ejecutivo para almorzar rápido y a menor precio. Por la noche, las propinas suelen ser más altas.
En La Ópera, los clientes pueden escanear un código QR o transferir al alias del mozo. En los locales de Ferreiro, cada camarero tiene su propio alias. Otros restaurantes permiten sumar la propina al pagar con tarjeta y elegir en la terminal un porcentaje o un monto. El reparto varía según el local. Algunos equipos reúnen las propinas en un fondo común.
El Decreto 731/2024 establece que los locales gastronómicos deben ofrecer una opción electrónica para dejar propina. El aporte es voluntario y el monto queda a criterio del cliente. Si el comercio recibe el dinero como intermediario, debe entregárselo al trabajador dentro de las 24 horas posteriores a la acreditación y sin descuentos.
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Lectura rápida
¿Cuál es la referencia habitual para dejar propina en Buenos Aires? El 10% de la cuenta fue una referencia habitual que ha perdido peso.
¿Quién es Omar Benítez? Un mozo con más de 40 años de experiencia que trabaja en La Ópera.
¿Qué diferencia hay en las propinas según el horario? Al mediodía, las propinas son menores, mientras que por la noche suelen ser más altas.
¿Qué establece el Decreto 731/2024? Obliga a los locales gastronómicos a ofrecer una opción electrónica para dejar propina, de forma voluntaria.
¿Cómo se gestionan las propinas en los locales? Algunos locales permiten transferencias electrónicas y el reparto de propinas varía según el establecimiento.