Debate por el delivery: Narda Lepes cuestionó el uso excesivo de apps y pidió cuidar el barrio
La cocinera reflotó la polémica sobre el abuso de las aplicaciones de envío y advirtió por el impacto en el comercio barrial y el trato a los repartidores.
26/11/2026 | 10:51Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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La cocinera Narda Lepes volvió a abrir el debate sobre el uso de las aplicaciones de delivery tras una entrevista en el ciclo Emprear, donde cuestionó el consumo desmedido de estos servicios y advirtió sobre sus efectos en la vida de barrio y en quienes realizan los envíos.
Lejos de rechazar la existencia de las plataformas, la cocinera aclaró que reconoce su utilidad cotidiana, pero puso el foco en los hábitos que llevan a pedir por aplicación lo que se puede resolver a pocos metros. En esa línea, apuntó contra la costumbre de no caminar una corta distancia hasta el almacén de la esquina para comprar una botella, al señalar que esa práctica va en detrimento de la comunidad y del comercio barrial.
Sus declaraciones también reavivaron posturas anteriores vinculadas a las largas distancias que recorren los repartidores —como pedalear varios kilómetros por un pedido menor— y al trato que reciben en la calle. Según se repasó al aire, Lepes cuestionó que se desvalorice el esfuerzo del otro y repudió las situaciones de maltrato hacia los trabajadores del sector.
El planteo disparó el análisis y los mensajes de los oyentes en Cadena 3, donde se discutió a partir de qué punto el uso de las apps pasa de ser una herramienta práctica a una comodidad excesiva, mientras se contrastaron miradas sobre el valor del trabajo que genera el reparto, el impacto en los negocios locales y el cansancio cotidiano que lleva a elegir el envío a domicilio.
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Lectura rápida
¿Quién volvió a abrir el debate sobre las aplicaciones de delivery?
La cocinera Narda Lepes volvió a abrir el debate.
¿Qué cuestionó Narda Lepes en su entrevista?
Cuestionó el consumo desmedido de las aplicaciones de delivery y sus efectos en la vida de barrio.
¿Qué práctica criticó Lepes respecto a las compras?
Criticó la costumbre de no caminar hasta el almacén de la esquina para comprar lo que se necesita.
¿Qué situaciones de los repartidores mencionó Lepes?
Mencionó las largas distancias que recorren y el maltrato que reciben en la calle.
¿Dónde se discutió el planteo de Lepes?
Se discutió en Cadena 3, analizando el uso de las apps y su impacto en los negocios locales.