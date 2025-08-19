Xabi Alonso destacó el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid: “Tuvo buenos minutos”
El director técnico español se refirió al estreno del delantero argentino en la primera fecha de La Liga con el conjunto merengue.
19/08/2025 | 22:39Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Mastantuono debutó en el Real Madrid. (Foto NA: @realmadrid)
Alfonso Alonso, director técnico del Real Madrid, destacó el desempeño del atacante argentino Franco Mastantuono tras la victoria por 1-0 ante Osasuna, en la primera fecha de LaLiga.
En la conferencia posterior al partido, el ex mediocampista elogió al joven fichaje procedente de River: "Franco ha agitado, ha traído buena energía. Esa mezcla ha sido buena con los que ya estaban", afirmó.
El delantero de 18 años, nacido en Azul, ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Brahim Díaz y demostró que no le pesó vestir la camiseta blanca ni debutar en el césped del Santiago Bernabéu.
"Tiene pinta, ¿no? Ya le veía que podía aportar y creo que ha tenido buenos minutos. No había podido entrenar con nosotros, pero se ha estado preparando. Tenía muchas ganas. A veces, lo anímico, lo emocional, pesa más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto", concluyó Alonso.
Los números de Mastantuono en su debut con Real Madrid
- 1 tiro al arco
- 2 gambetas (1 completada)
- 28 toques
- 3 toques en área rival
- 17/19 pases acertados (89%)
- 1/2 centros acertados
- 2/4 duelos ganados
- 2 recuperaciones
- 5 pérdidas
[Fuente: Noticias Argentinas]