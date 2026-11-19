Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – El exfutbolista y actual presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, realizó una significativa comparación entre el mediocampista de la Selección argentina y el club italiano, Nicolás Paz, a quien elogió al afirmar que "el futuro es suyo".

Verón, quien ha representado a la selección en tres mundiales, observó similitudes en el estilo de juego de Paz, destacando que "es un Verón 20 metros más adelantado". A sus 22 años, el jugador acumula un impresionante registro de 11 goles y 9 asistencias en 19 partidos, tanto en su club como en el elenco "Albiceleste".

El talento de Nicolás Paz ha dejado una huella notable en el inicio de esta temporada, superando incluso las expectativas generadas en la anterior. Juan Sebastián Verón, quien fue parte del seleccionado entre 1996 y 2010, incluyendo su rol como capitán, ha reconocido el desempeño excepcional del joven mediocampista.

Verón expresó que a la edad de Paz, ha visto habilidades que solo han sido exhibidas por Messi y Diego Armando Maradona, subrayando su notable talento en el campo, caracterizado por su habilidad para la gambeta, velocidad y capacidad de anotación.

El presidente de Estudiantes agregó que aunque "el futuro es suyo", Nicolás Paz debe continuar "comportándose como profesional", lo que le permitirá seguir brillando en su carrera. Esta comparación resalta el estilo de juego del joven, que recuerda a los pasos de Verón en clubes como el Manchester United y el Inter de Milán.