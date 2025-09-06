Vélez se impone ante Central Córdoba en la final de la Supercopa Argentina

FOTO: Vélez le gana por la mínima a Central Córdoba de Santiago del Estero.

A los 41 minutos del segundo tiempo, Jano Gordon ganó de cabeza una vez más y puso el 2 a 0 de Vélez sobre Central Córdoba de Santiago del Estero.

A las 17:46, tanto Omar De Felippe en Central Córdoba como los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto fueron expulsados por Facundo Tello.

A las 17:45, el delantero Braian Romero, en Vélez, y el defensor Braian Cufré, en Central Córdoba, recibieron tarjeta amarilla.

A las 17:43, se realizaron cambios en Vélez, donde se retiró Braian Romero e ingresó Michael Santos. En Central Córdoba, dejó el campo Gastón Verón para que ingrese Favio Cabral.

A las 17:39, el equipo de Central Córdoba aprovecha los últimos minutos del partido para ir en busca del empate.

A las 17:25, ingresaron Manuel Lanzini y Matías Pellegrini en reemplazo de Imanol Machuca y Tomás Galván en Vélez.

A las 17:21, se realizaron cambios en Central Córdoba, donde se retiraron el defensor Jonathan Galván y el mediocampista Leonardo Heredia, para que ingresen los delanteros Diego Barrera y Lucas Besozzi.

A las 17:19, el defensor Jonathan Galván recibió tarjeta amarilla, convirtiéndose en el tercer amonestado de Central Córdoba.

A las 17:12, Vélez se puso en ventaja a los cinco minutos del segundo tiempo, luego de un tiro libre de Maher Carrizo, donde Jano Gordon convirtió de un cabezazo, llevando el marcador a 1 a 0.

A las 17:09, comenzó el segundo tiempo, donde Vélez y Central Córdoba buscaban quedarse con la Supercopa Argentina.

A las 16:52, finalizó el primer tiempo y Vélez y Central Córdoba se encontraban igualando sin goles. El encuentro es disputado en el estadio Gigante de Arroyito, con la dirección arbitral de Facundo Tello.

Durante los primeros 45 minutos, ambos equipos generaron situaciones de gol, aunque no lograron marcar. A las 16:49, Facundo Tello determinó que se jugará un minuto más.

A las 16:42, el mediocampista Rodrigo Aliendro en Vélez y el defensor Lucas Abascia en Central Córdoba fueron amonestados.

A las 16:37, Omar De Felippe mencionó “¡Estamos dormidos!” a los jugadores de Central Córdoba.

A las 16:34, Central Córdoba tuvo las situaciones más claras, pero el partido seguía 0 a 0.

A las 16:28, se discutía sobre los suplentes que podría utilizar Central Córdoba en el segundo tiempo.

A las 16:26, Vélez también discutía sus opciones para el segundo tiempo.

A las 16:21, el delantero Matías Godoy, en Central Córdoba, y el defensor Lisandro Magallan, en Vélez, fueron amonestados.

A las 16:20, Braian Romero cabeceó pero el balón fue detenido por el arquero de Central Córdoba, Alan Aguerre.

A las 16:18, Vélez aún no se encontraba en el partido tras un golpe sufrido por Elias Gómez.

A las 16:08, los suplentes de Central Córdoba reclamaron un penal que desde el VAR no fue otorgado.

A las 16:07, comenzó el partido entre Vélez y Central Córdoba por la Supercopa Argentina.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido? Se está disputando una final entre Vélez y Central Córdoba por la Supercopa Argentina.

¿Quiénes son los técnicos expulsados? Omar De Felippe y los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto.

¿Dónde se lleva a cabo el partido? En el estadio Gigante de Arroyito.

¿Cuándo se dieron los goles? El primer gol a los 5 minutos del segundo tiempo y el segundo a los 41 minutos del mismo tiempo.

¿Cómo va el marcador? Vélez lidera 2 a 0 frente a Central Córdoba.