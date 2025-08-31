En vivo

Santa Misa

   

Argentina

En vivo

Santa Misa

   

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Domingos Populares

 

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Vélez goleó a Lanús y queda en la cima de la Zona B del Torneo Clausura

El "Fortín" superó 3-0 al "Granate" con goles de Braian Romero, Tomás Galván y Maher Carrizo.

31/08/2025 | 00:01Redacción Cadena 3

FOTO: Braian Romero, autor del primer gol de Vélez.

Vélez Sarsfield se impuso con autoridad por 3-0 frente a Lanús en Liniers por la séptima fecha del Torneo Clausura y sumó tres puntos importantes para afirmar su liderato en la Zona B.

El Fortín fue contundente desde el inicio: a los 22 minutos Braian Romero aprovechó un tiro de esquina y puso el 1-0 que destrabó el partido.

En el segundo tiempo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto salió decidido a liquidar la historia. Apenas iniciado el complemento, Tomás Galván estiró la ventaja con un gran remate de derecha que se clavó en el ángulo.

Poco después, Maher Carrizo sentenció el 3-0 con un zurdazo espectacular desde fuera del área, que desató la fiesta en el José Amalfitani.

Lanús intentó reaccionar, sobre todo en los últimos minutos, e incluso estrelló un remate en el travesaño por intermedio de Sasha Marcich. Sin embargo, el visitante nunca pudo vulnerar la sólida defensa velezana: Lisandro Magallán y Elías Gómez mostraron firmeza, mientras que Tomás Marchiori respondió cada vez que fue exigido.

Con esta victoria, Vélez ratificó un funcionamiento sólido y un ataque efectivo, donde la sociedad entre Romero, Galván y Carrizo resultó determinante.

El conjunto de Liniers llega con confianza al cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing y lidera la Zona B con 14 unidades, dos más que River, que jugará este domingo.

Lanús, en cambio, cosechó una derrota que le deja dudas pensando en la Copa Sudamericana y en lo que resta del torneo: quedó con 10 puntos y el sabor amargo de no haber podido escalar en la tabla.

Síntesis del partido:

  • Torneo Clausura 2025
  • Fecha 7
  • Vélez - Lanús
  • Estadio: José Amalfitani
  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: Jorge Baliño

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Eliás Gómez, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo, Braian Romero, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Tobías Quiroz, José Canale, Sasha Marcich, Juan Ramírez, Agustín Cardozo, Alexis Segovia, Franco Watson, Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino

Goles en el primer tiempo: 22m Braian Romero (V).

Goles en el segundo tiempo: 5m Tomás Galván (V), 8m Maher Carrizo (V).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Lautaro Morales por Nahuel Losada (L), 14m Facundo Sánchez por Juan Ramírez (L), 24m Walter Bou por Rodrigo Castillo (L), Dylan Aquino por Alexis Segovia (L), 30m Manuel Lanzini por Imanol Machuca (V), 35m Michael Santos por Braian Romero (V), Matías Pellegrini por Tomás Galván (V), 37m Alexís Canelo por Franco Watson (L), 42m Tobías Andrada por Agustín Bouzat (V), Francisco Pizzini por Maher Carrizo (V).

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido?
Vélez Sarsfield ganó 3-0 a Lanús.

¿Cuáles fueron los goles?
Los goles fueron de Braian Romero, Tomás Galván y Maher Carrizo.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se disputó en el Estadio José Amalfitani.

¿Cuándo se jugó?
El encuentro se jugó en la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Qué posición ocupa Vélez tras el triunfo?
Vélez se posiciona primero en la Zona B con 14 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho