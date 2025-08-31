Vélez goleó a Lanús y queda en la cima de la Zona B del Torneo Clausura

Vélez Sarsfield se impuso con autoridad por 3-0 frente a Lanús en Liniers por la séptima fecha del Torneo Clausura y sumó tres puntos importantes para afirmar su liderato en la Zona B.

El Fortín fue contundente desde el inicio: a los 22 minutos Braian Romero aprovechó un tiro de esquina y puso el 1-0 que destrabó el partido.

En el segundo tiempo, el equipo de Guillermo Barros Schelotto salió decidido a liquidar la historia. Apenas iniciado el complemento, Tomás Galván estiró la ventaja con un gran remate de derecha que se clavó en el ángulo.

Poco después, Maher Carrizo sentenció el 3-0 con un zurdazo espectacular desde fuera del área, que desató la fiesta en el José Amalfitani.

Lanús intentó reaccionar, sobre todo en los últimos minutos, e incluso estrelló un remate en el travesaño por intermedio de Sasha Marcich. Sin embargo, el visitante nunca pudo vulnerar la sólida defensa velezana: Lisandro Magallán y Elías Gómez mostraron firmeza, mientras que Tomás Marchiori respondió cada vez que fue exigido.

Con esta victoria, Vélez ratificó un funcionamiento sólido y un ataque efectivo, donde la sociedad entre Romero, Galván y Carrizo resultó determinante.

El conjunto de Liniers llega con confianza al cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing y lidera la Zona B con 14 unidades, dos más que River, que jugará este domingo.

Lanús, en cambio, cosechó una derrota que le deja dudas pensando en la Copa Sudamericana y en lo que resta del torneo: quedó con 10 puntos y el sabor amargo de no haber podido escalar en la tabla.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2025

Fecha 7

Vélez - Lanús

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Eliás Gómez, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván, Maher Carrizo, Braian Romero, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Tobías Quiroz, José Canale, Sasha Marcich, Juan Ramírez, Agustín Cardozo, Alexis Segovia, Franco Watson, Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino

Goles en el primer tiempo: 22m Braian Romero (V).

Goles en el segundo tiempo: 5m Tomás Galván (V), 8m Maher Carrizo (V).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Lautaro Morales por Nahuel Losada (L), 14m Facundo Sánchez por Juan Ramírez (L), 24m Walter Bou por Rodrigo Castillo (L), Dylan Aquino por Alexis Segovia (L), 30m Manuel Lanzini por Imanol Machuca (V), 35m Michael Santos por Braian Romero (V), Matías Pellegrini por Tomás Galván (V), 37m Alexís Canelo por Franco Watson (L), 42m Tobías Andrada por Agustín Bouzat (V), Francisco Pizzini por Maher Carrizo (V).