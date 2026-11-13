Uruguay arrasó en el segundo tiempo y venció 2-0 a Argentina en La Bombonera

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Uruguay tuvo un inicio de segundo tiempo arrollador y en muy pocos minutos se puso 2-0 en ventaja contra la Selección argentina, en el amistoso que se lleva a cabo en "La Bombonera".

El primer gol llegó a los tres minutos del complemento, cuando Leonardo Balerdi anotó en contra luego de que un cabezazo de Lisandro Martínez le rebotara en la espalda.

Solo unos minutos después, cuando el partido llegaba a los 53, Maximiliano Araújo se impuso en las alturas y conectó luego de un tiro de esquina ante la nula respuesta de Gerónimo Rulli para poner el 2-0 en el marcador.