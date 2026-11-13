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Uruguay arrasó en el segundo tiempo y venció 2-0 a Argentina en La Bombonera

La Selección uruguaya se adelantó en el marcador gracias a un gol en contra de Balerdi y otro de Araújo, en un amistoso jugado en La Bombonera.

13/11/2026 | 21:31Redacción Cadena 3

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Uruguay le gana 2-0 a la Selección argentina.

FOTO: Uruguay le gana 2-0 a la Selección argentina.

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Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- Uruguay tuvo un inicio de segundo tiempo arrollador y en muy pocos minutos se puso 2-0 en ventaja contra la Selección argentina, en el amistoso que se lleva a cabo en "La Bombonera".

El primer gol llegó a los tres minutos del complemento, cuando Leonardo Balerdi anotó en contra luego de que un cabezazo de Lisandro Martínez le rebotara en la espalda.

Solo unos minutos después, cuando el partido llegaba a los 53, Maximiliano Araújo se impuso en las alturas y conectó luego de un tiro de esquina ante la nula respuesta de Gerónimo Rulli para poner el 2-0 en el marcador.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Uruguay se adelantó 2-0 contra Argentina en el segundo tiempo de un amistoso.

¿Quiénes anotaron los goles?
Leonardo Balerdi anotó un autogol y Maximiliano Araújo marcó el segundo tanto.

¿Cuándo se produjeron los goles?
El primer gol fue a los 48 minutos y el segundo a los 53 minutos del partido.

¿Dónde se disputó el encuentro?
El amistoso se jugó en "La Bombonera", estadio de Boca Juniors en Buenos Aires.

¿Cómo fue el desarrollo del segundo tiempo?
Uruguay mostró un juego dominante, marcando rápidamente dos goles en el inicio del segundo tiempo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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