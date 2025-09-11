Una tarjeta ofrece asegurar entradas para el Mundial Fifa 2026 en Norteamérica, cómo acceder

FOTO: La hinchada argentina en Qatar 2022, fue una de las más numerosas que asistieron. Foto Reuters.

La FIFA lanzó este miércoles 10 a las 11 la primera fase de la venta de entradas para la Copa Mundial de 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo en Estados Unidos, Canadá y México, con la participación del último campeón mundial, la Selección Argentina, y la presencia del astro máximo, Lionel Messi.

La inscripción para el sorteo de preventa Visa de un millón de tickets da la oportunidad de acceder a una entrada antes que el público general, de este modo que unos cuantos aficionados pueden sentirse un poco más cerca del gran evento deportivo internacional.

Habrá tiempo de participar hasta el viernes 19 de septiembre a las 11 a.m.

El Mundial 2026 tendrá en esta edición un formato diferente a las últimas siete: será el primero de la historia con 48 selecciones participantes, que disputarán 104 partidos durante 39 días en 16 ciudades anfitrionas.

La pelota recién entrará a rodar dentro de 290 días en el New York-New Jersey Stadium, en Nueva Jersey, y el costo de los boletos más asequibles para los partidos de la fase de grupos saldrán en 60 dólares (1.120 pesos), mientras el asiento más caro para la final del Mundial se venderá en 6.730 dólares (125.960 pesos).

Las claves para acceder

Los siete detalles clave sobre cómo participar en el Sorteo de Preventa Visa dados a conocer por la tarjeta son:

1. Periodo de inscripción: El Sorteo de Preventa Visa abre el miércoles 10 de septiembre a las 11 a.m. ET y cierra el viernes 19 de septiembre a las 11 a.m. ET.

2. Se requiere un usuario de FIFA: Utilizá tu usuario de FIFA o creá uno en FIFA.com/tickets para participar en el Sorteo de Preventa Visa y tener la oportunidad de comprar los tickets antes que el público general.

3. Un millón de entradas disponibles: Se ofrecerá un total de un millón de tickets durante el Sorteo de Preventa Visa. Los participantes deben tener 18 años o más para ingresar al sorteo, y no es necesario realizar una compra para participar o ganar. El reglamento oficial completo está disponible en el sitio web

de la FIFA.

4. Proceso de selección aleatorio: Al ser un sorteo aleatorio, el momento en que te inscribas no afecta tus posibilidades de ser seleccionado. Las personas seleccionadas serán notificadas por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, con horarios designados para la compra de entradas a partir del 1 de octubre. Ser seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de entradas durante la franja de tiempo asignada.

5. Se requiere tarjeta Visa: Como Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, Visa será el único método de pago aceptado durante esta primera fase de venta de boletos. Los hinchas que sean seleccionados en el Sorteo de Preventa Visa deberán comprar sus boletos exclusivamente con una tarjeta Visa válida.

6. Incluye todos los partidos: Se ofrecerán entradas para partidos individuales para los 104 encuentros, así como las específicas por sede y por equipo. El sorteo oficial del torneo se realizará el 5 de diciembre en Washington D.C.

7. Oportunidades adicionales: Las personas que no puedan participar en el Sorteo de Preventa Visa, o que no resulten ganadores del sorteo y quieran adquirir más boletos, podrán hacerlo en las siguientes fases de venta que serán anunciadas posteriormente por FIFA. Visita FIFA.com/tickets para comenzar y consulta la última publicación de FIFA a fin de obtener más detalles sobre el Sorteo de Preventa Visa.

Alianza estratégica

“Durante casi dos décadas, la alianza de Visa con la FIFA ha sido mucho más que el fútbol: se trata de crear nuevas posibilidades para los hinchas, las comunidades y nuestros socios en todo el mundo. El primer Sorteo de Preventa Visa es un reflejo nuestra sólida colaboración y de nuestro compromiso conjunto de ofrecer acceso exclusivo al evento deportivo más esperado del planeta”, afirmó Eduardo Coello, presidente Regional de Visa para América Latina y el Caribe.

“De cara a la Copa Mundial de la FIFA 26™ seguimos comprometidos en ofrecer experiencias seguras, fluidas e inolvidables que acerquen a las personas al deporte que aman, mientras ayudamos a los pequeños negocios a prosperar bajo el foco mundial de este torneo histórico”, agregó.