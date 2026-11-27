Buenos Aires, 27 noviembre (NA) - Un fuerte escándalo sacude al fútbol argentino tras la difusión de un audio comprometedor que involucra al árbitro internacional Luis Lobo Medina en un presunto pedido de sobornos para favorecer a un club en un encuentro oficial.

El material fue presentado en el programa WiFi (A24), conducido por los periodistas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, quienes sostuvieron que la grabación constituye una prueba directa de maniobras de corrupción arbitral dentro de la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el registro sonoro expuesto al aire, se escucha una conversación telefónica en la que el juez se dirige a su interlocutor como "Presi" —en referencia al presidente de una institución— y le consulta en lenguaje cifrado por la entrega de dinero para él y para uno de sus colaboradores en el campo de juego.

Según la desgrabación emitida por el ciclo televisivo, el mensaje atribuido a Lobo Medina señala textualmente:

"Hola Presi, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vamos con todo, vamos con todo. Decime cuántas botellitas... Y bueno, te comento que lo tengo al asistente del costado también, así lo incluimos en el combo, en el McCombo. Vos avisame eso" .

De acuerdo con la investigación periodística desarrollada en el programa, la terminología utilizada en la comunicación responde a un esquema de recaudación informal:

El valor de cada "botellita": Según explicaron Wiñazki y Fioriti, cada "botellita" mencionada en el diálogo equivale a USD 1.000. De acuerdo con los datos aportados por la producción, en ese encuentro en particular el pedido habría ascendido a USD 15.000.

El "McCombo" arbitral: La referencia al "asistente del costado" alude a uno de los jueces de línea designados para el partido, a quien el árbitro principal propone incorporar dentro del mismo paquete económico.

La ruta de entrega: En el panel periodístico recordaron denuncias previas —como las formuladas en su momento por el entrenador Ricardo Caruso Lombardi— sobre supuestas entregas de dinero en efectivo ocultas dentro de cajas de vino en oficinas vinculadas a dirigentes de la AFA sobre la avenida Del Libertador.

Durante el informe, los periodistas remarcaron que Lobo Medina, de 41 años y con categoría internacional, forma parte de la estructura de árbitros conducida por Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA. Asimismo, vincularon este episodio con el avance de investigaciones judiciales sobre el entorno de la conducción del fútbol argentino:

En el programa señalaron que Beligoy se encuentra bajo la lupa judicial en causas por presunto lavado de dinero y mencionaron la detección de dos propiedades adquiridas por el titular de los árbitros por valores superiores a los USD 700.000 y USD 300.000, totalizando alrededor de USD 1.000.000.

Wiñazki y Fioriti indicaron que el material llegó a la redacción a través de un dispositivo entregado por una fuente reservada, cuya autenticidad fue verificada antes de su emisión, y adelantaron que existen más grabaciones que involucran tanto a otros árbitros como a dirigentes del fútbol local.