UEFA Nations League: Italia se enfrenta a Francia en un duelo clave por el liderazgo del grupo

FOTO: Italia recibe a Francia en Milán y buscará alcanzarlo en el primer puesto de su grupo en la UEFA Nations League.

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- Italia se prepara para recibir a Francia en la quinta fecha de la UEFA Nations League, que comenzará este jueves y concluirá el próximo martes 17, momento en el cual se conocerán los ocho equipos que avanzarán a los cuartos de final de la competencia, además de determinar ascensos y descensos.

En el arranque de esta penúltima fecha de la Liga A, "L'Azzurra" intentará superar a "Les Bleus" desde las 16:45 (hora argentina) en el estadio San Siro de Milán, buscando alcanzar a Francia en la cima del Grupo A1; mientras que Turquía se medirá ante Bélgica, que cuenta con 6 puntos, a partir de las 14:00 (hora argentina).

En el Grupo A3, España visitará a la República Checa con la intención de mantener su liderazgo, mientras que Inglaterra se enfrentará a Croacia con el objetivo de alcanzar a la "Furia Roja"; ambos partidos se disputarán a las 16:45.

El viernes 13, Países Bajos recibirá a Grecia en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, donde ambos equipos, con ocho puntos, buscarán definir su posición en la tabla. Además, Alemania intentará meterse en la pelea por el primer lugar al enfrentarse a Serbia, que aún no ha sumado puntos. Estos encuentros también comenzarán a las 16:45 (hora argentina).

La jornada del sábado 14 abrirá con el partido entre Noruega y Gales, seguido del choque entre Portugal y Dinamarca, que marcará el primer encuentro de los lusos sin su histórico goleador, Cristiano Ronaldo, quien decidió renunciar a la selección tras una disputa con el entrenador.

El domingo 15, en el Grupo A1, Francia se enfrentará a Turquía y Bélgica se medirá ante Italia, ambos partidos a las 16:45. En el Grupo A3, España jugará contra Inglaterra y Croacia se enfrentará a la República Checa, también a las 16:45.

El lunes 16, Grecia jugará contra Serbia y Alemania se enfrentará a Países Bajos, ambos encuentros a las 16:45. Finalmente, el martes 17, Gales se medirá ante Portugal y Dinamarca hará lo propio con Noruega, ambos a las 16:45.