Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- La Liga Profesional de Fútbol y la AFA han dado a conocer la programación oficial para los playoffs del Torneo Clausura 2026, que se llevarán a cabo del viernes 20 al miércoles 25 de noviembre, una vez concluida la fase regular que incluyó 16 partidos.

Un total de 16 equipos clasificados se enfrentarán en ocho llaves a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la fase regular tendrá la localía. Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de las señales TNT Sports y ESPN Premium.

El evento se iniciará el viernes 20 de noviembre a las 20:00 en el estadio José Amalfitani, donde Vélez (3° A) se medirá contra Belgrano (6° B), bajo la dirección del árbitro Yael Falcón Pérez y con transmisión por TNT Sports.

El sábado 21 de noviembre se disputarán dos partidos: a las 15:00, Defensa y Justicia (4° A) recibirá a Barracas Central (5° B) en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, con Pablo Echavarría como árbitro y emisión de ESPN Premium. A continuación, a las 17:00, Argentinos Juniors (2° B) enfrentará a Independiente (7° A) en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Jorge Baliño y transmisión de TNT Sports.

El domingo 22 de noviembre será el día más concurrido, con tres partidos programados. Desde las 16:00, Rosario Central (1° B) se enfrentará a Gimnasia de Mendoza (8° A) en el Gigante de Arroyito, donde se estrenará la tercera bandeja de la platea del río tras el triunfo 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, con Leandro Rey Hilfer como árbitro y transmisión de ESPN Premium. El conjunto dirigido por Jorge Almirón tiene localía asegurada hasta semifinales por su primer puesto en la Zona B, y si avanza, se enfrentará al ganador del partido entre Defensa y Justicia y Barracas Central.

A las 19:00, River (4° B) se enfrentará a Lanús (5° A) en el estadio Monumental, bajo la dirección de Pablo Dóvalo y transmisión de TNT Sports. Para cerrar la jornada, a las 22:00, Instituto (1° A) se medirá con Huracán (8° B) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Darío Herrera y señal de ESPN Premium.

Los octavos de final continuarán el lunes 23 de noviembre a las 17:00 con el encuentro entre Gimnasia de La Plata (3° B) y Newell’s (6° A) en el estadio Juan Carmelo Zerillo, arbitrado por Nicolás Ramírez y transmitido por TNT Sports. El cierre de esta fase se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 en La Bombonera, donde Boca (2° A) recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza (7° B) con Luis Lobo Medina como árbitro y emisión de ESPN Premium.

Los cruces de los octavos de final son los siguientes: Instituto ante Huracán, River frente a Lanús, Argentinos Juniors contra Independiente y Vélez ante Belgrano. En el segundo cuadro se encuentran Rosario Central frente a Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia contra Barracas Central, Boca ante Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata frente a Newell’s.

En caso de empate al finalizar los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15, y si la igualdad persiste, se definirá mediante tiros desde el punto penal. Los cuartos de final se llevarán a cabo el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, y la gran final está programada para el sábado 12 de diciembre de 2026 en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con horario por confirmar.