Torneo Clausura 2026: se definen los octavos de final en una emocionante etapa de playoffs
La etapa de playoffs del Torneo Clausura 2026 se desarrollará del 20 al 25 de noviembre, con partidos clave en busca de la gran final del 12 de diciembre en La Plata.
FOTO: El estadio Único de La Plata, escenario de la final del Torneo Clausura.
Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- La Liga Profesional de Fútbol y la AFA han dado a conocer la programación oficial para los playoffs del Torneo Clausura 2026, que se llevarán a cabo del viernes 20 al miércoles 25 de noviembre, una vez concluida la fase regular que incluyó 16 partidos.
Un total de 16 equipos clasificados se enfrentarán en ocho llaves a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la fase regular tendrá la localía. Los encuentros se podrán seguir en vivo a través de las señales TNT Sports y ESPN Premium.
El evento se iniciará el viernes 20 de noviembre a las 20:00 en el estadio José Amalfitani, donde Vélez (3° A) se medirá contra Belgrano (6° B), bajo la dirección del árbitro Yael Falcón Pérez y con transmisión por TNT Sports.
El sábado 21 de noviembre se disputarán dos partidos: a las 15:00, Defensa y Justicia (4° A) recibirá a Barracas Central (5° B) en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, con Pablo Echavarría como árbitro y emisión de ESPN Premium. A continuación, a las 17:00, Argentinos Juniors (2° B) enfrentará a Independiente (7° A) en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Jorge Baliño y transmisión de TNT Sports.
El domingo 22 de noviembre será el día más concurrido, con tres partidos programados. Desde las 16:00, Rosario Central (1° B) se enfrentará a Gimnasia de Mendoza (8° A) en el Gigante de Arroyito, donde se estrenará la tercera bandeja de la platea del río tras el triunfo 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, con Leandro Rey Hilfer como árbitro y transmisión de ESPN Premium. El conjunto dirigido por Jorge Almirón tiene localía asegurada hasta semifinales por su primer puesto en la Zona B, y si avanza, se enfrentará al ganador del partido entre Defensa y Justicia y Barracas Central.
A las 19:00, River (4° B) se enfrentará a Lanús (5° A) en el estadio Monumental, bajo la dirección de Pablo Dóvalo y transmisión de TNT Sports. Para cerrar la jornada, a las 22:00, Instituto (1° A) se medirá con Huracán (8° B) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Darío Herrera y señal de ESPN Premium.
Los octavos de final continuarán el lunes 23 de noviembre a las 17:00 con el encuentro entre Gimnasia de La Plata (3° B) y Newell’s (6° A) en el estadio Juan Carmelo Zerillo, arbitrado por Nicolás Ramírez y transmitido por TNT Sports. El cierre de esta fase se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 21:00 en La Bombonera, donde Boca (2° A) recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza (7° B) con Luis Lobo Medina como árbitro y emisión de ESPN Premium.
Los cruces de los octavos de final son los siguientes: Instituto ante Huracán, River frente a Lanús, Argentinos Juniors contra Independiente y Vélez ante Belgrano. En el segundo cuadro se encuentran Rosario Central frente a Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia contra Barracas Central, Boca ante Independiente Rivadavia y Gimnasia de La Plata frente a Newell’s.
En caso de empate al finalizar los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15, y si la igualdad persiste, se definirá mediante tiros desde el punto penal. Los cuartos de final se llevarán a cabo el fin de semana del 28 y 29 de noviembre, y la gran final está programada para el sábado 12 de diciembre de 2026 en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con horario por confirmar.
Lectura rápida
¿Cuándo se juegan los playoffs?
Del 20 al 25 de noviembre de 2026.
¿Quiénes participan en los octavos de final?
16 equipos clasificados de la Liga Profesional de Fútbol.
¿Dónde se llevará a cabo la final?
En el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.
¿Cómo se define un partido empatado?
Con tiempo suplementario y, si es necesario, tiros desde el punto penal.
¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?
El fin de semana del 28 y 29 de noviembre de 2026.
[Fuente: Noticias Argentinas]