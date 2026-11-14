Thiago Tirante se queda a las puertas del título en la final del ATP 250 de Estocolmo

Buenos Aires, 14 noviembre (NA) -- El tenista argentino Thiago Tirante no logró consagrarse campeón y cayó ante el estadounidense Taylor Fritz en una reñida final del ATP 250 de Estocolmo. El partido finalizó con un marcador de 6-2, 4-6 y 7-6(3) después de 2 horas y 14 minutos de intensa competencia.

Fritz, actual décimo en el ranking ATP, comenzó el encuentro de manera contundente, sin otorgarle muchas oportunidades a Tirante, quien enfrentaba su primera final en el circuito ATP. El estadounidense logró dos quiebres en el primer set, lo que le permitió llevarse el parcial con un claro 6-2.

A pesar del desalentador inicio, Tirante no se rindió y mostró una actitud renovada en el segundo set. Con un juego más equilibrado, el argentino consiguió un quiebre crucial en el séptimo juego, lo que le permitió mantener su servicio y llevar el partido a un set decisivo.

El tercer set fue extremadamente igualado, con ambos jugadores manteniendo su servicio y sin oportunidades de quiebre. La definición tuvo que llegar a un tie-break, donde Tirante comenzó con ventaja, pero varios errores en momentos clave le costaron el partido, permitiendo a Fritz cerrar el encuentro con un 7-3 en el desempate.

Este triunfo representa el duodécimo título ATP para Fritz, quien ya había sido campeón en el ATP 500 de Washington este año. El estadounidense se dirigirá ahora a Turín, donde estará como primer suplente en el torneo.

Tirante, por su parte, concluyó una notable temporada, logrando finalizar dentro del top 50 del ranking ATP, lo que marca un gran avance en su carrera profesional.