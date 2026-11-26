FOTO: Tevez hará su partido de despedida en La Bombonera.

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) - Carlos Tevez anunció que llevará a sus invitados a Fuerte Apache, el barrio de su infancia, como parte de su despedida del fútbol: "El 18 por ahí los llevo para jugar al barrio un partidito".

El ex atacante de Boca, Manchester United y Juventus, entre otros, detalló que también compartirán experiencias argentinas: "Vamos a hacerles cosas argentinas: tomar mate, tomar vino, comer un asado a la estaca. Muchos no conocen Argentina, no saben de qué se trata. Es para que sepan un poco de cultura".

Sobre la importancia de Fuerte Apache, Tevez comentó: "Que sepan de dónde salí, muchos a mí, tanto en Inglaterra, Italia o donde fui, me llamaban 'Apache'. No me llamaban ni 'Carlitos', ni Tevez ni nada. Siempre me llamaron 'Apache'".

En relación a la logística del evento, el ex futbolista explicó: "Obviamente jugaremos 20 minutos. Sino después no podemos salir", expresó en una charla con TyC Sports.

Carlos Tevez realizará su partido despedida el 20 de diciembre en La Bombonera, donde contará con la presencia de importantes figuras debido a su destacada carrera en el fútbol sudamericano y europeo.

Recientemente, Lionel Messi confirmó su asistencia al encuentro, marcando su regreso al país tras el último partido con la Selección argentina contra Benin, el 6 de octubre.

Además, estarán presentes Sergio "Kun" Agüero, Martín Palermo, Rolando Schiavi, Franco Colapinto, Juan Martín del Potro, Río Ferdinand y Gianluigi Buffon. También se espera la posible confirmación de Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo y Edwin Van der Sar, entre otros.