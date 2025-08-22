Tenso cruce y acusaciones cruzadas en Us Open entre Federico Gómez y Grenier

FOTO: Duelo estuvo marcado por un tenso cara a cara que elevó la temperatura del encuentro

Federico Agustín Gómez, el tenista bonaerense de 28 años y 206° del ranking ATP, se convirtió en el único argentino en superar la qualy del US Open 2025, asegurando su lugar en el cuadro principal del último Grand Slam del año.

En un partido vibrante en la Cancha 10 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, Gómez venció al francés Hugo Grenier (188°) por 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-2, tras remontar un 0-4 en el segundo set y levantar un match point.

Sin embargo, el duelo estuvo marcado por un tenso cara a cara que elevó la temperatura del encuentro. Durante el segundo set, los ánimos se caldearon cuando, según Gómez, allegados de Grenier le gritaron desde la tribuna, lo que desató su reacción.

"US Open"

Por el tenso cruce que tuvo el argentino Federico Gómez ante el francés Hugo Grenier en el partido que terminó ganando por 6-7 (5), 7-6 (5) y 6-2 pic.twitter.com/gv8fqCiJ9a — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) August 22, 2025

“Me prendí por un par de cosas que me dijeron de afuera, que no son lindas de decir”, explicó el argentino tras el partido.

Tras ganar el tie-break del segundo set, Gómez celebró con ímpetu, lo que provocó el disgusto del francés, quien lo acusó de “deshonesto” en un intercambio en la red.

El bonaerense, por su parte, cuestionó el comportamiento del equipo de Grenier. A pesar del clima hostil, Gómez mantuvo la concentración, logró cuatro quiebres en el tercer set y selló su victoria con una celebración más contenida, acompañada de un gesto de disculpas.

“Primero me enfoqué en ganar. Y segundo… Francia”, comentó Gómez a la salida de la pista, haciendo un guiño a la rivalidad futbolística tras el Mundial de Qatar 2022.

Este triunfo marca su segunda participación en un Grand Slam, tras debutar en Roland Garros 2025, donde alcanzó la segunda ronda. Ahora, se une a otros seis argentinos en el cuadro principal del US Open: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Mariano Navone, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli.

La trayectoria de Gómez es un testimonio de perseverancia. Nacido en Merlo en 1996, comenzó a jugar tenis motivado por su padre y a los 18 años emigró a Estados Unidos para estudiar Administración Deportiva, graduándose en 2019.

Sin embargo, su carrera tenística se estancó, llevándolo a abandonar el profesionalismo y dedicarse a dar clases en academias de Guillermo Cañas y Franco Davin en Miami. Fue allí donde, con el apoyo de su entrenador, retomó su camino, conquistando cuatro títulos Challenger y compitiendo en interclubes en Europa.

El 2024 fue un año de contrastes para Gómez. Aunque alcanzó su mejor ranking (133°) y debutó en el ATP 250 de Córdoba y en la qualy del Abierto de Australia, enfrentó una profunda crisis personal.

En marzo, compartió una emotiva carta en redes sociales, confesando haber tocado fondo por problemas de salud mental y cuestionándose si continuar con el tenis valía la pena.

El apoyo de figuras como Novak Djokovic, quien lo invitó a entrenar juntos en Miami, y Andy Murray, marcó un punto de inflexión. Con su clasificación al US Open, Gómez escribe un nuevo capítulo en su carrera, demostrando que el esfuerzo y la resiliencia pueden superar las adversidades.

??????"SEGUNDO FRANCIA": La chicana de un tenista argentino al pasar la qualy del US Open.



??Federico Gómez perdía en la ronda final frente al francés Hugo Grenier por 6-7 y 0-4, pero resurgió desde las cenizas y remontó por 7-6 y 6-2. Sobre el cierre, tuvo un cruce con su rival y… pic.twitter.com/yCREx9CpZh — El Gráfico (@elgraficoweb) August 22, 2025

Ahora, en Flushing Meadows, buscará dejar su huella en el escenario donde se siente casi local, respaldado por su historia de lucha y un público que lo acompañará en este nuevo desafío.