Supercopa Argentina: Estudiantes y Rivadavia se enfrentan en busca de un nuevo título

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves en la Supercopa Argentina, un nuevo duelo que suma a la larga lista de campeonatos que se han definido en el fútbol argentino en 2026.

En lo que va del año, ya se han consagrado tres campeones de las ocho competiciones en juego. Los títulos obtenidos son el Torneo Apertura, la Supercopa Internacional y el Campeón de Liga.

En el Torneo Apertura, que se llevó a cabo en el primer semestre, Belgrano de Córdoba sorprendió al consagrarse campeón al vencer a River Plate por 3-2 en una final emocionante.

La Supercopa Internacional, disputada el 26 de septiembre, tuvo como vencedor a Rosario Central, que se impuso 3-1 a Estudiantes de La Plata en un partido marcado por la polémica y la violencia.

En cuanto al Campeón de Liga, este título fue logrado por Boca Juniors tras una reñida final donde derrotó 1-0 a Defensa y Justicia, gracias a un gol del ecuatoriano Enner Valencia, lo que dejó a Rosario Central sin el trofeo.

Además de la Supercopa Argentina que se jugará este jueves, todavía quedan por definirse otros títulos como el del Torneo Clausura, la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones y la Recopa de Campeones.