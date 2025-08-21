Sin Messi, el Inter Miami le ganó al Tigres de México por 2-1 y es semifinalista

El Inter Miami de Estados Unidos derrotó al Tigres de México por 2-1 al término del partido que disputaron esta noche, en el Chase Stadium, por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Con el astro argentino Lionel Messi ausente por lesión, el goleador del equipo rosa fue el delantero uruguayo Luis Suárez, que convirtió un doblete a los 22 minutos del primer tiempo y 43 del segundo, ambos de penal, mientras que para la visita había conseguido la igualdad parcial el delantero argentino Ángel Correa, a los 21 minutos de la segunda etapa.

La victoria aseguró la clasificación del Inter Miami a la semifinal del certamen norteamericano, instancia en la que se medirán con Orlando City.

El primer penal aprovechado por Suárez en la noche llegó a los 19 minutos de la primera etapa, con un centro bajo del lateral Jordi Alba que dio en la mano del defensor Javier Aquino, que se había arrojado para tapar el pase.

El encargado de ejecutarlo fue el experimentado delantero Luis Suárez, quien abrió el pie derecho y sacó un remate potente, que venció al arquero argentino Nahuel Guzmán y se transformó en el 1-0.

Cuatro minutos más tarde, el “Pistolero” ponía un gran pase filtrado para el atacante argentino Tadeo Allende, que se fue mano a mano contra el arquero pero no pudo rematar antes del cierre del central Juan Purata.

El Inter Miami volvió a llegar a los 34 minutos, con un córner jugado en corto para que remate desde afuera Jordi Alba, cuyo potente zurdazo se fue cerca del travesaño.

Además, en el cuarto minuto de descuento vio la roja el DT argentino Javier Mascherano, por reclamos exacerbados hacia el cuarto árbitro del encuentro.

En 11 minutos del complemento, el volante Diego Lainez interceptó un pase largo impreciso del arquero argentino Óscar Ustari, para luego efectuar un remate lejano que dio en la base del palo derecho del guardameta.

En 21 minutos de la segunda mitad, el argentino Ángel Correa se desprendió por izquierda, encaró a Ustari y sacó un remate bajo, que se escapó por el costado izquierdo del cuerpo del arquero de 39 años y se convirtió en el empate parcial.

Ocho minutos después, Correa recibió por derecha, giró y sacó un remate potente al primer palo, que no fue gol por la gran reacción de Ustari, para desviar al córner con la mano izquierda.

La alegría volvió a Miami a los 43 minutos, con un nuevo gol de penal de Luis Suárez, por otra mano en el área de Aquino. El atacante uruguayo volvió a abrir el pie derecho, aunque esta vez con menos potencia, y sorprendió al “Patón” Guzmán, que había optado por el otro poste, para marcar el 2-1 y clasificar al Inter Miami a la semifinal.