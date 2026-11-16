Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue consultado por la chance de que Lionel Messi se sume al cuerpo técnico para el Mundial 2030, a lo que respondió entre risas: "Si quiere venir, sin ningún problema, ahora que no está Walter".

Scaloni bromeó con la idea de que el excapitán del combinado "Albiceleste" se retire del fútbol para volver a vestir el escudo de la AFA, pero en otro rol: "Yo creo que va a seguir jugando; en la Selección no, pero más allá del 2030 va a seguir, ojalá que siga hasta que pueda".

Lionel Messi se retiró de la selección argentina el 6 de octubre de este año. Su último encuentro lo disputó en la victoria por goleada ante Benín, en la que marcó un tanto de penal, celebrado por los miles de hinchas que colmaron el estadio "Monumental".

Este encuentro se dio luego de una emotiva carta en la que escribió un extenso mensaje despidiéndose del combinado "Albiceleste" tras perder la final de la Copa del Mundo 2030 frente a España.