Scaloni sugiere que Messi podría unirse al cuerpo técnico de la Selección para 2030
Lionel Scaloni bromeó con la chance de que el histórico excapitán del conjunto nacional se vuelva a vestir de celeste y blanco, pero con otro rol.
FOTO: Messi con chances de volver a la Selección argentina.
Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue consultado por la chance de que Lionel Messi se sume al cuerpo técnico para el Mundial 2030, a lo que respondió entre risas: "Si quiere venir, sin ningún problema, ahora que no está Walter".
Scaloni bromeó con la idea de que el excapitán del combinado "Albiceleste" se retire del fútbol para volver a vestir el escudo de la AFA, pero en otro rol: "Yo creo que va a seguir jugando; en la Selección no, pero más allá del 2030 va a seguir, ojalá que siga hasta que pueda".
Lionel Messi se retiró de la selección argentina el 6 de octubre de este año. Su último encuentro lo disputó en la victoria por goleada ante Benín, en la que marcó un tanto de penal, celebrado por los miles de hinchas que colmaron el estadio "Monumental".
Este encuentro se dio luego de una emotiva carta en la que escribió un extenso mensaje despidiéndose del combinado "Albiceleste" tras perder la final de la Copa del Mundo 2030 frente a España.
Lectura rápida
¿Qué comentó Scaloni sobre Messi?
Scaloni bromeó sobre la posibilidad de que Messi se una al cuerpo técnico de la Selección Argentina.
¿Cuándo se retiró Messi de la selección?
Messi anunció su retiro de la selección argentina el 6 de octubre de este año.
¿Cuál fue el último partido de Messi?
Su último partido fue una victoria ante Benín, donde anotó un penal.
¿Qué dijo Scaloni sobre el futuro de Messi?
Scaloni espera que Messi siga jugando más allá de 2030, aunque no en la Selección.
¿Qué pasó en la final de la Copa del Mundo 2030?
Argentina perdió la final de la Copa del Mundo 2030 frente a España.
[Fuente: Noticias Argentinas]