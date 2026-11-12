Scaloni resaltó la visita del Papa León XIV como un momento de unión para el país

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, resaltó la reciente visita del papa León XIV, afirmando que "lo importante es que el país se juntó y se sintió identificado, y aunque sea por un par de días, hemos estado todos juntos. Eso es muy lindo y gratificante".

Después de renovar su contrato con el equipo nacional hasta el Mundial de 2030, Scaloni fue consultado sobre la significativa gira que realizó el Sumo Pontífice en Argentina. En sus palabras, enfatizó que "fue un momento histórico para el país, donde no hay ningún tipo de problema entre unos y otros. Todo el mundo se aglomera en la calle para verlo, para saludarlo, para intentar tocarlo. Son momentos que uno se guarda para siempre".

El oriundo de Pujato también expresó su deseo de haber podido participar de la multitud que salió a recibir al Papa, lamentando: "A mí me hubiera gustado estar, incluso verlo pasar como cualquier persona que estaba ahí afuera". Sin embargo, su presencia en las calles de Buenos Aires podría haber generado un gran revuelo.

Scaloni también reflexionó sobre la felicidad que genera la visita papal en el país, diciendo: "La sensación de que el país es feliz por un momento, y escuchar sus palabras, siempre a uno le toca. Lo importante de todo esto es que esas palabras no se las lleve el viento, sino que lo que él dice lo llevemos a cabo".

En este sentido, el técnico añadió que "suele pasar que uno, cuando hay este tipo de cosas, tome consciencia. Pero después, al otro día, se olvida. Esperemos que no, porque son palabras justas, que llegan al corazón". Finalmente, Scaloni concluyó sobre la importancia de la estadía de León XIV en Argentina, reafirmando que "lo importante es que el país se juntó y se sintió identificado".