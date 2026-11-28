Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- Rosario Central recibirá este domingo a Barracas Central en un duelo crucial que definirá al tercer clasificado para las semifinales del Torneo Clausura.

El encuentro está programado para las 17 y se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito. La cobertura en vivo será proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas y el partido podrá ser seguido a través de ESPN Premium. El árbitro designado para este choque es Pablo Dóvalo, quien contará con el apoyo de Silvio Trucco en el VAR.

Rosario Central, que tiene en sus filas a la figura destacada del fútbol argentino Ángel Di María, se ha posicionado como uno de los mejores equipos del año, acercándose a la consagración como Campeón de Liga, aunque el título se lo llevó Boca Juniors gracias a un gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia frente a Defensa y Justicia.

En el presente Torneo Clausura, el equipo conocido como el "Canalla" finalizó la fase de grupos como líder de la Zona B con 34 puntos, destacándose por su rendimiento al lograr 10 victorias en sus últimos 11 partidos, con un empate en el restante. En la ronda de octavos de final, Rosario Central eliminó a Gimnasia de Mendoza con un sólido triunfo por 3-1.

Barracas Central, por su parte, culminó la fase de grupos en quinto lugar de la Zona B con 26 puntos y sorprendió en los octavos de final al vencer 1-0 como visitante a Defensa y Justicia, uno de los equipos más destacados de la primera fase.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Alan Rodríguez o Franco Cervi o Julián Fernández, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti, Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central: el director técnico aún no ha revelado detalles sobre la formación. DT: Damián Ayude.