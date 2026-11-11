River y Lanús acordaron el partido de octavos del Torneo Clausura para el 23 de noviembre

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- River y Lanús habrían acordado jugar su partido de octavos de final del Torneo Clausura el lunes 23 de noviembre a las 19 en el estadio Monumental, con el objetivo de contar con todos los jugadores convocados por sus selecciones durante la fecha FIFA.

Aún se espera la confirmación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero las directivas de ambos clubes han decidido postergar el encuentro para la semana siguiente al receso por la fecha FIFA. Esta decisión ha sido bien recibida por ambos clubes tras varias negociaciones y propuestas iniciales que no coincidían.

La intención original del club de Núñez era realizar el partido el viernes 20 de noviembre, justo un día antes de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.

El cuerpo técnico, liderado por Leonardo Ponzio, buscaba evitar un extenso período de inactividad, similar al de veintiún días sin competencia oficial que enfrentó el equipo antes del partido contra Sarmiento de Junín, lo cual se consideró perjudicial para el rendimiento físico del plantel.

Por otro lado, la postergación del partido para el lunes 23 ha sido bien recibida por el cuerpo técnico de River, ya que permite un tiempo adicional para la recuperación de jugadores lesionados.

En cuanto a Lanús, el presidente Nicolás Russo había manifestado su deseo de jugar el partido, como mínimo, el domingo. La postura de Lanús se fundamentaba en la necesidad de contar con su delantero titular, Allan Wlk, quien se encuentra en la selección de Paraguay y regresará al país en los días previos al fin de semana, lo que implicaría un desgaste físico considerable.

Lanús también había considerado las convocatorias de otros futbolistas que no pudieron viajar debido a lesiones, como José María Canale y Matías Sepúlveda.

Ante esta situación, la opción del lunes se convirtió en un punto de equilibrio que satisfizo a ambas directivas, descartando así la solicitud inicial de River de jugar el viernes y el planteamiento de Lanús de hacerlo el domingo.

Desde la AFA se anticipa que en las próximas horas se dará el visto bueno definitivo al acuerdo para oficializar el cronograma de los octavos de final del torneo.

La modificación en el calendario favorece directamente los planes tácticos de ambos entrenadores en términos de recuperación y disponibilidad de sus planteles. Lanús podrá alinear a Allan Wlk una vez finalizada su participación con la selección paraguaya y su regreso a Argentina.

Mientras tanto, River aprovechará estos días adicionales para recuperar completamente a jugadores que han tenido molestias físicas, incluyendo a Fausto Vera, Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza y Juan Carlos Portillo.

Este último, tras una prolongada inactividad de nueve meses debido a una grave lesión ligamentaria en la rodilla, podría sumar sus primeros minutos de competencia en un amistoso formal contra Gimnasia y Esgrima La Plata, programado para el fin de semana previo al compromiso oficial.