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River solicita que tres jóvenes futbolistas no sean convocados a la selección sub 20

La AFA recibió la solicitud de River para no convocar a Tobías Andrada, Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola, quienes son considerados esenciales por Ponzio.

10/11/2026 | 20:25Redacción Cadena 3

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Ponzio quiere contar con los jugadores para los entrenamientos.

FOTO: Ponzio quiere contar con los jugadores para los entrenamientos.

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Buenos Aires, 10 noviembre (NA) - River Plate ha solicitado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que Tobías Andrada, Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola no sean convocados para la Selección argentina sub 20 que dirige Diego Placente, dado que Leonardo Ponzio los considera elementos clave para el equipo de primera división.

El seleccionado juvenil comenzará su entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, desde el miércoles 11 hasta el sábado 14 de noviembre. La intención de Placente era incluir a cuatro jugadores de River, pero tras la solicitud enviada por correo a la AFA, solo se cederá al arquero Ramiro Buratti.

A pesar de que River Plate no disputará su partido de octavos de final del Torneo Clausura hasta el 20, 21 o 22 de noviembre contra Lanús, el equipo se concentrará esta semana durante dos días en el hotel Hilton de Pilar para realizar entrenamientos en doble turno. Ponzio desea que los tres juveniles participen de estas sesiones.

Andrada, quien llegó desde Vélez en el último mercado de pases, se ha consolidado como titular en el equipo, mientras que Lautaro Pereyra es una opción valiosa desde el banco y Espíndola jugó como titular ante Aldosivi debido a las lesiones de Aníbal Moreno y Fausto Vera. Su desempeño fue elogiado tanto por los aficionados como por el propio entrenador.

Por otro lado, Ponzio no podrá contar con Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada, quienes han sido convocados por Lionel Scaloni para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica con la selección mayor.

En este contexto, no hubo quejas por parte de River, ya que se trata de una oportunidad significativa para estos jugadores que forman parte de la nueva era del combinado nacional.

Lectura rápida

¿Cuál fue la solicitud de River?
River pidió a la AFA que no convoque a tres de sus jugadores para la selección sub 20.

¿Quiénes son los futbolistas involucrados?
Tobías Andrada, Lautaro Pereyra y Santiago Espíndola son los jugadores mencionados.

¿Qué fechas son importantes en este contexto?
La selección se entrenará del 11 al 14 de noviembre, mientras que River jugará el 20, 21 o 22 de noviembre.

¿Qué opina Ponzio sobre estos jugadores?
Ponzio considera que son fundamentales para el plantel de primera división.

¿Qué otros jugadores están convocados?
Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Thiago Almada han sido convocados para la selección mayor.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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