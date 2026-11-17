Buenos Aires, 17 noviembre (NA) - El mediocampista de River Aníbal Moreno será sometido a una intervención quirúrgica debido a la discopatía lumbar que padece desde hace al menos tres meses. Esta condición le ha impedido participar con regularidad en los partidos del equipo dirigido por Leonardo Ponzio.

La recuperación del ex jugador de Palmeiras tomará un tiempo considerable, y la expectativa del club es que pueda reintegrarse en la pretemporada de enero, lo que significa que se perderá todos los playoffs del Torneo Clausura, siempre y cuando River logre avanzar de fase.

Moreno ha jugado solo seis partidos en el Torneo Clausura (de un total de 16), así como un encuentro en la Sudamericana y otro en la Copa Argentina durante todo el semestre. Inicialmente, el cuerpo médico había intentado tratamientos de "bloqueos" para evitar la cirugía, con la esperanza de que la kinesiología fuera suficiente para su recuperación.

Sin embargo, Aníbal Moreno no mostró mejoría con los tratamientos y ahora se ha decidido que es necesario realizar la operación, lo que lo mantendrá alejado de los campos de juego por un periodo prolongado. Su última participación con la "Banda" fue contra Racing en el estadio "Monumental" el 25 de octubre, donde jugó apenas 17 minutos antes de ser reemplazado por Lucas Silva debido a sus molestias en la espalda.

Desde entonces, no ha podido entrenar con normalidad junto a sus compañeros.

En medio de esta situación, River recibió otra mala noticia: Fausto Vera también se encuentra con problemas físicos, ya que presenta una tendinitis en el pie derecho. Este mediocampista, que es el reemplazo natural de Moreno, había regresado recientemente de un desgarro en el isquiotibial de la misma pierna.

La participación de Vera en el próximo encuentro ante Lanús es incierta debido a esta tendinitis, que podría afectar su capacidad para jugar. La lesión se produjo justo antes del Superclásico contra Boca.

Para armar el mediocampo de cara a los octavos de final del torneo que River disputará el próximo domingo 22 de noviembre a las 19, Ponzio tendrá que recurrir nuevamente a los juveniles. Lucas Silva y Santiago Espíndola están en la lucha por acompañar a Tobías Andrada en el centro del campo.

El probable once titular de River ante Lanús sería: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola o Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.