FOTO: River jugará contra Instituto el sábado y viaja el mismo día.

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) - River jugará este sábado a las 22 en Alta Córdoba contra Instituto, y el plantel viajará a la provincia el mismo día debido a la falta de disponibilidad hotelera en la capital.

A diferencia de otras ocasiones, el equipo de Núñez no llegará a su destino la noche anterior, sino que concentrará en el Estadio Monumental y volará a Córdoba el mismo día del encuentro.

Si bien el viaje es breve, la espera en el aeropuerto y el proceso de embarque pueden resultar agotadores. Sin embargo, el plantel dirigido por Leonardo Ponzio tendrá tiempo para descansar antes del crucial partido por los cuartos de final del Torneo Clausura.

El "Millonario" necesita una victoria para mantener sus posibilidades de clasificar a la próxima Copa Libertadores. El encuentro se presenta como una oportunidad decisiva para el equipo, que busca continuar en la competencia.

El último entrenamiento de River se llevará a cabo mañana, donde se anunciará la lista de convocados, que probablemente no incluya a Fausto Vera, quien sigue entrenando de forma diferenciada debido a una tendinitis en su pie, acumulando varias semanas de ausencia por un desgarro previo.

Por otro lado, la buena noticia para Ponzio es que Marcos Acuña y Lucas Beltrán participaron del entrenamiento del jueves y podrían ser parte del once inicial. Francisco Ortega y Sebastián Driussi también buscan un lugar en el equipo titular.

La alineación parece clara para el entrenador: Gonzalo Montiel regresará al lateral derecho tras cumplir dos fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico ante Boca.

La defensa, con la posible inclusión de Acuña, y el mediocampo se mantendrán, mientras que el ataque también dependerá de la condición de Beltrán.

De este modo, el probable once de River se conformará con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.