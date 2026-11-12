River Plate y el futuro de cinco futbolistas que vuelven de préstamos en diciembre

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- En diciembre de 2026 vencen los contratos de cesión de cinco futbolistas pertenecientes a River y, salvo que los clubes en los que actualmente militan ejecuten las opciones de compra vigentes en casos puntuales, todos los jugadores deberán presentarse en Núñez al finalizar la temporada para definir su futuro profesional.

Aunque el cuerpo técnico y la dirigencia evaluarán cada situación una vez concluido el calendario oficial, el escenario más probable para la totalidad de estos futbolistas es la búsqueda de una nueva salida, ya sea mediante una transferencia definitiva o un nuevo préstamo.

El primer caso es el de David Martínez, quien mantiene regularidad y titularidad en Defensa y Justicia bajo la conducción técnica de Julio Vaccari.

El defensor central emigró por un año sin cargo y con una opción de compra fijada en 900 mil dólares por el 50 por ciento de su ficha.

Si la institución de Florencio Varela no hace uso de esa cláusula, Martínez retornará a River, donde no suma minutos oficiales desde mayo de 2024 tras haber pasado previamente a préstamo por Inter Miami y Olimpia, aunque su regreso derivaría en una nueva negociación para transferirlo o cederlo.

Por su parte, Tomás Nasif vio interrumpida su participación en Platense en abril debido a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Hasta el momento de la lesión, el delantero de 22 años acumuló 16 encuentros disputados y tres goles convertidos.

Ante la incertidumbre sobre los plazos y el estado de su recuperación física, la proyección indica que no debutará en la Primera de River y volverá a ser cedido.

En una situación similar se encuentra Tiago Serrago, quien no logró consolidarse en Tigre luego de un inicio favorable y perdió protagonismo en la rotación, con 27 partidos jugados y un gol anotado.

Tras encadenar tres cesiones consecutivas —con pasos previos por Defensa y Justicia y Aldosivi—, su continuidad en Núñez está prácticamente descartada y se le buscará otro destino.

También deberá definirse el futuro de Juan Sayago, ya que, luego de firmar su primer vínculo profesional con River, el juvenil categoría 2007 fue cedido a Flamengo en enero por el lapso de un año, en una operación que contempla una opción de compra de un millón de dólares por el 50 por ciento de los derechos económicos y, de no ejecutarse la compra por parte del conjunto brasileño, el juvenil deberá reincorporarse al club argentino.

Finalmente, Joaquín Flores dejó la División Reserva a comienzos de año en busca de rodaje en la máxima categoría con Central Córdoba, pero el atacante tucumano apenas disputó dos encuentros oficiales en Santiago del Estero.

Al finalizar el préstamo, se sumará nuevamente a los entrenamientos de la Tercera de River o saldrá otra vez cedido para ganar continuidad.