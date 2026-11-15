Récord de votantes en Vélez: más de 9.700 socios participaron en las elecciones

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) – Vélez vivió un día crucial al concluir sus elecciones presidenciales, donde se registró un notable aumento en la participación de votantes, alcanzando un total de 9.769 socios. Este número supera ampliamente el récord anterior de 7.665 votantes de 2023.

Los comicios se llevaron a cabo el domingo por la mañana y la tarde en el predio polideportivo José Ramón Feijóo, ubicado en la avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Liniers. Este evento se inscribe en la historia del club, destacándose como la elección más concurrida hasta la fecha.

El candidato oficialista, Nelson Pugliese, lidera la lista "Legado Vélez", contando con el apoyo del presidente saliente, Fabián Berlanga, quien se postula como vicepresidente primero. En la oposición, se presentan Juan Cruz Montero de "ADN Azul y Blanco", Federico Balestrini de "Círculo El Fortín" e Ignacio Mazzitelli de "Cruzada Renovadora".

El futuro político del club se definirá hasta 2029, mientras se inicia el conteo de votos. Este evento se considera un hito debido a su alta participación, que superó en más de mil votos el récord anterior.

La jornada electoral se extendió entre las 8:00 y las 18:00, con más de nueve mil socios acercándose al recinto para ejercer su derecho al voto, superando el récord anterior por más de mil personas. En las elecciones pasadas, el candidato ganador había sido Fabián Berlanga, quien ahora se presenta como vicepresidente primero de Nelson Pugliese.

Los candidatos opositores, Juan Cruz Montero, Federico Balestrini e Ignacio Mazzitelli, tuvieron la oportunidad de debatir ante los hinchas en un encuentro realizado el pasado lunes, organizado con el apoyo de más de 30 medios partidarios.

Todos los socios mayores de 18 años, con al menos dos años de antigüedad y registrados en el padrón, pudieron participar en esta significativa elección.