Polémica en EA Sports Argentina: jugadores con alto rendimiento quedaron fuera del top

La cuenta oficial de EA Sports reveló las cartas con mayor valoración de la Liga Profesional de Fútbol.

El extremo derecho de Rosario Central, Ángel Di María, encabezó el listado con 82 de media: 73 de ritmo, 80 de tiro, 85 de pase, 85 de regate, 43 de defensa y 62 de físico. Su escolta fue el arquero de Estudiantes de La Plata, Fernando Muslera, con 79 de valoración: 81 de estirada, 80 de manos, 66 de saque, 77 de reflejo, 43 de velocidad y 78 de colocación. El podio fue completado por el mediocampista ofensivo de Belgrano de Córdoba, Lucas Zelarayán, con 78 de media: 74 de ritmo, 76 de tiro, 77 de pase, 81 de regate, 46 de defensa y 67 de físico.

La polémica se centró en la infravaloración de grandes futbolistas que tienen un gran rendimiento, como Adrián “Maravilla” Martínez. Quien se quedó con tan solo 78 de media: 69 de ritmo, 78 de tiro, 59 de pase, 72 de regate, 42 de defensa y 84 de físico. En la imagen que publicó EA Sports, el centro delantero de Racing Club de Avellaneda se encuentra un lugar por debajo del arquero suplente de River Jeremías Ledesma y un lugar por encime del lateral derecho Gonzalo Montiel.

Otro de los grandes escándalos fue la posición y la valoración del mediocampista Leandro Paredes, quien fue ubicado un lugar por debajo de Marcelino Moreno y se quedó con tan solo 78 de valoración. Ambos futbolistas fueron perjudicados por la percepción de la EA Sports, que decidió colocar al español Ander Herrera y Santiago Ascacibar por encima de los referentes de Boca y Lanús.

En cuanto a la zona inferior del listado, estuvieron presentes con 77 de valoración: Sebastián Driussi, Agustín Marchesín, Lucas Martínez Quarta, Juan Fernando Quintero y Emanuel Reynoso. Los últimos lugares con 76 de media fueron: Rodrigo Battaglia, Miguel Ángel Borja, Rubén Botta y Malcom Braida.

La lista fue generada por la desmedida utilización de jugadores de River Plate y Boca Juniors; de esta manera dejaron afuera a grandes estrellas como Kevin Lomónaco, Juan Ignacio Nardoni o Gastón Alan Hernández.

Por otra parte, la compañía de videojuegos decidió darles mayor protagonismo a las figuras del interior del país, un deseo cumplido por los fanáticos del juego, que pidieron mayor visibilidad para los jugadores que estuvieran en equipos fuera de la Buenos Aires.

La lista cuenta con insostenibles fallas que deberían ser corregidas, como la sobrevaloración de Ander Herrera. Pero, decidieron destacar a las figuras del resto del país, una importante deuda que tenían con los fanáticos. Sin embargo, EA debería revisar sus criterios para mostrar una coherencia en las valoraciones de la LPF.

La lista de los mejores jugadores de la Liga Profesional de Fútbol

Jugadores con 82 de OVR

Ángel Di María (ED)

Jugadores con 79 de OVR

Fernando Muslera (PO)

Matías Zaracho (MCO)

Marcos Acuña (DFI)

Ander Herrera (MCD)

Franco Armani (PO)

Jugadores con 78 de OVR

Santiago Ascacibar (MCD)

Guido Ledesma (PO)

Lisandro Martínez (DC)

Gonzalo Montiel (DFD)

Bruno Moreno (MCO)

Leandro Paredes (MC)

Esteban Rey (PO)

Gabriel Arias (PO)

Éver Banega (MC)

Agustín Castaño (MC)

Jugadores con 77 de OVR

Sebastián Driussi (DC)

Agustín Marchesín (PO)

Lisandro Martínez (DFC)

Juan Fernando Quintero (MCO)

Emiliano Reynoso (MCO)

Jugadores con 76 de OVR

Alan Battaglia (DFC)

Leonardo Borja (DC)

Ezequiel Botta (MCO)

Luciano Braida (MI)