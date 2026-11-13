Pochettino asumirá como director técnico del Manchester United en medio de una crisis deportiva

Buenos Aires, 13 noviembre (NA) -- El Manchester United ha confirmado la llegada del argentino Mauricio Pochettino como su nuevo director técnico, reemplazando al inglés Michael Carrick, tras un desastroso inicio de temporada.

"El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico se incorporen una vez concluyan sus responsabilidades con la selección nacional masculina de Estados Unidos", reza el comunicado emitido por el Manchester United.

En el mismo, el club destaca que "Pochettino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos sólidos y cohesionados, y su destacada trayectoria en el desarrollo de jugadores a nivel individual".

De este modo, el director técnico argentino afrontará su séptima experiencia en el banquillo, habiendo dirigido anteriormente al Espanyol de España, Southampton, Tottenham y Chelsea de Inglaterra, al Paris Saint-Germain de Francia y a la selección de Estados Unidos.

Entre sus logros más relevantes se encuentran los títulos en la Supercopa de Francia 2020, la Copa de Francia y la Ligue 1 con el PSG. También alcanzó la final de la UEFA Champions League con el Tottenham en la temporada 2018/19, donde su equipo cayó ante el Liverpool.

Pochettino enfrentará un gran desafío en su llegada al Manchester United, ya que se une a un club que atraviesa una profunda crisis deportiva.

Esto se evidencia en el hecho de que, tras 10 fechas, los "Red Devils" ocupan actualmente la decimoctava posición en la Premier League de Inglaterra, en zona de descenso.

En el ámbito internacional, el equipo se encuentra decimoséptimo en la fase de grupos de la Champions League, lo que les deja al borde de la eliminación, aunque aún tienen posibilidades de avanzar a los playoffs.