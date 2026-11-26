Buenos Aires, 26 de noviembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha decidido no aceptar el pedido de Platense para cambiar la sede de la final de la Copa Argentina, donde se medirá ante Boca Juniors. Este miércoles se confirmaron el horario, el lugar y el árbitro para el partido.

El club de Vicente López emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que indicaron que habían llegado a un acuerdo para jugar en el estadio de Rosario Central. Sin embargo, la organización de Torneos anunció que el encuentro se llevará a cabo en el estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero. Según Platense, esta decisión se debió a la negativa del Gobierno de Santa Fe para proporcionar el servicio de seguridad necesario.

Ante esta situación inesperada, los directivos de Platense se reunieron con los organizadores del torneo para intentar gestionar un nuevo cambio de sede. Solicitaron que la final se realizara en la Ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores, ya que esto facilitaría la logística para los hinchas y socios del club. Según el comunicado, Platense justificó esta solicitud como un intento de facilitar el traslado y la asistencia de sus seguidores.

Sin embargo, la AFA desestimó este pedido argumentando que existían acuerdos comerciales firmados por la empresa encargada de la organización del evento. Con la sede ya confirmada, Platense está trabajando en diferentes alternativas para asegurar que la mayor cantidad posible de hinchas pueda acompañar al equipo en esta importante final.

El partido está programado para el 2 de diciembre a las 20:00 en el estadio Único Madre de Ciudades. La terna arbitral estará encabezada por Leandro Rey Hilfer como árbitro principal, con Silvio Trucco a cargo del VAR.

Tanto Boca como Platense llegaron a esta final tras vencer a Banfield y Atlético Tucumán en las semifinales, respectivamente. Ambos equipos ya tienen asegurada su clasificación para la Copa Libertadores 2027.