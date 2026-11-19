Buenos Aires, 19 noviembre (NA) – Pedro Troglio finalizó un ciclo tumultuoso al frente de Banfield, que duró poco más de un año y medio y estuvo marcado por dificultades. Ahora, se encuentra en vías de convertirse en el nuevo DT de Atlético Tucumán.

El entrenador de 61 años alcanzó un acuerdo verbal con el "Decano" del fútbol tucumano y viajará en los próximos días para formalizar el contrato y asumir su rol en el club durante la temporada 2027.

Su trayectoria en el club de la zona sur del conurbano bonaerense arrojó un balance de 16 triunfos, 15 empates y 23 derrotas en 54 partidos, lo que representa un 38% de efectividad en los puntos disputados desde la última fecha del Torneo Apertura 2025 hasta la culminación del Clausura 2026.

Tras un ciclo que transcurrió de mayor a menor, Troglio tuvo que gestionar un plantel profesional en un club que enfrentaba serios problemas económicos y dificultades para retener a sus mejores jugadores. Así, decidió rescindir su contrato con Banfield de común acuerdo y emprender su camino hacia el norte del país.

El entrenador recibió una propuesta de Atlético Tucumán y, tras acordar los términos, solo resta su llegada a la provincia para firmar el contrato y comenzar su decimoquinto ciclo como director técnico.

En Banfield, el inicio de su gestión fue prometedor, con un buen Torneo Clausura 2025 que lo dejó a un punto de ingresar a los playoffs. Durante su gestión, pudo valorar a jugadores como Santiago López García y Danilo Arboleda, además de sugerir la incorporación del delantero Rodrigo Auzmendi desde Honduras por solo 50 mil dólares.

Sin embargo, el año 2026 se vio marcado por problemas financieros en el club, bajo la dirección de Matías Mariotto, quien enfrenta deudas con personal del club y los resultados fueron desalentadores: Banfield ocupó el 12° lugar de su zona en ambos semestres y solo sumó 33 puntos en el año, complicando su permanencia en Primera por promedios.

La mejor versión del equipo se vio en la Copa Argentina, donde avanzó a las semifinales tras golear a Real Pilar y superar a San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra por penales, aunque sufrió un duro golpe al caer 3-0 ante Boca en Mendoza el pasado fin de semana.

Con el cierre del año deportivo de Banfield y mientras el plantel profesional continúa entrenando en el predio Alfredo Palacios de Luis Guillón hasta fin de mes, Troglio optó por finalizar su contrato y se alista para ser el nuevo DT de Atlético Tucumán.

En el "Decano", asumirá el cargo que dejó vacante Julio César Falcioni, quien tomó las riendas de un equipo que había acumulado un año y medio sin victorias de visitante y logró devolver la ilusión con triunfos notables y el pase a las semifinales de la Copa Argentina. Sin embargo, el equipo perdió fuerza en las últimas fechas y no logró clasificar en el Clausura, lo que llevó a Falcioni a considerar su ciclo concluido.

Este movimiento en el fútbol argentino podría derivar en un enroque, ya que Falcioni es uno de los candidatos para asumir en Banfield, donde podría iniciar su sexto ciclo como ídolo del club. También se mencionan a Nicolás Domingo y Carlos Matheu, exjugadores que actualmente dirigen en Temperley y la reserva de Independiente, respectivamente.