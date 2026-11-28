FOTO: Ramón Sosa, autor del gol de Palmeiras a los 6 minutos del complemento

Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- El delantero paraguayo del Palmeiras, Ramón Sosa, se hizo presente en el área para empujar el balón y abrir el marcador en la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata.

El tanto llegó a los 6 minutos del segundo tiempo, tras una destacada jugada de los dirigidos por Abel Ferreira. Un pase pinchado de Artur Gabriel desde la izquierda encontró a Jhon Arias, quien con un toque sutil peinó el balón hacia atrás, permitiendo que Sosa se anticipara a los defensores del "Pincha" y definiera al primer palo de Fernando Muslera.

Después de un primer tiempo donde el ritmo fue impuesto por Estudiantes, con numerosas faltas y varias tarjetas amarillas, el equipo brasileño capitalizó la oportunidad más clara hasta el momento, lo que lo coloca en ventaja y lo convierte, por ahora, en el favorito para alzarse con la Copa Libertadores.