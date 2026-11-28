Palmeiras se adelanta en la final de la Copa Libertadores con un gol de Ramón Sosa
El delantero paraguayo Ramón Sosa apareció en el área para empujar la pelota y abrir el marcador en la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.
FOTO: Ramón Sosa, autor del gol de Palmeiras a los 6 minutos del complemento
Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- El delantero paraguayo del Palmeiras, Ramón Sosa, se hizo presente en el área para empujar el balón y abrir el marcador en la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata.
El tanto llegó a los 6 minutos del segundo tiempo, tras una destacada jugada de los dirigidos por Abel Ferreira. Un pase pinchado de Artur Gabriel desde la izquierda encontró a Jhon Arias, quien con un toque sutil peinó el balón hacia atrás, permitiendo que Sosa se anticipara a los defensores del "Pincha" y definiera al primer palo de Fernando Muslera.
Después de un primer tiempo donde el ritmo fue impuesto por Estudiantes, con numerosas faltas y varias tarjetas amarillas, el equipo brasileño capitalizó la oportunidad más clara hasta el momento, lo que lo coloca en ventaja y lo convierte, por ahora, en el favorito para alzarse con la Copa Libertadores.
Lectura rápida
¿Quién anotó el gol?
Ramón Sosa, delantero paraguayo del Palmeiras, anotó el gol.
¿Cuándo se produjo el gol?
El gol se anotó a los 6 minutos del segundo tiempo.
¿Contra quién juega Palmeiras?
Palmeiras se enfrenta a Estudiantes de La Plata en la final.
¿Qué momento del partido fue clave?
El primer tiempo estuvo dominado por Estudiantes, pero Palmeiras aprovechó la ocasión para marcar.
¿Qué significa este gol?
El gol coloca a Palmeiras en ventaja y lo convierte en campeón provisional de la Copa Libertadores.
[Fuente: Noticias Argentinas]