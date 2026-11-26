Este viernes, el Nottingham Forest recibirá al Chelsea en el estadio The City Ground, en el encuentro que dará inicio a la decimosegunda fecha de la Premier League, programado para las 17:00 (hora argentina). El equipo londinense, bajo la dirección de Xavi Hernández, buscará una victoria que le permita acercarse a los puestos de clasificación para la Europa League, de los cuales se encuentra a solo dos puntos.

El fútbol inglés continuará el sábado con tres partidos destacados, entre ellos el del Manchester United, donde milita el defensor argentino Lisandro Martínez, quien se enfrentará al Brentford a las 12:00 (hora argentina) en el icónico estadio de Old Trafford. En la misma franja horaria, Leeds United se medirá ante el Coventry City, mientras que a las 14:30, el Ipswich Town, donde juega el ex-River Exequiel Palacios, se enfrentará al Aston Villa.

El domingo cerrará la jornada con cinco partidos, destacándose el Derbi de Merseyside, donde el Liverpool, que cuenta en sus filas con el argentino Alexis Mac Allister, visitará al Everton a las 09:00 en el nuevo estadio Hill Dickinson. Más tarde, a las 11:05, se jugarán cuatro encuentros simultáneos: Tottenham Hotspur frente a Sunderland, Brighton contra Newcastle United, Crystal Palace ante Hull City y Fulham contra Bournemouth.

La jornada dominical también incluye un importante partido, donde Arsenal, el actual líder del torneo con 28 puntos, se enfrentará al Manchester City, que tiene en sus filas a Enzo Fernández, a partir de las 13:30 (hora argentina). Con una diferencia de seis puntos, los Skyblues intentarán reducir la distancia para mantenerse en la lucha por el título, a medida que avanza la temporada.