FOTO: Nico Paz brilla con un gol que adelanta a la Selección argentina en el amistoso ante Costa Rica

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El delantero Nico Paz logró poner en ventaja a la Selección argentina durante el amistoso internacional frente a Costa Rica con una notable definición desde el borde del área.

El tanto de Nico Paz se produjo a los ocho minutos del primer tiempo, tras una destacada jugada individual de Julián Álvarez que culminó con una precisa descarga de Enzo Fernández.

De esta forma, el joven jugador argentino alcanzó su quinto gol con la Selección. Su primera anotación fue en un amistoso contra Mauritania antes del Mundial 2026, seguido de los goles que anotó en la última fecha frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Previo a esta anotación, Enzo Fernández había tenido una clara oportunidad de gol, pero su remate se fue desviado, dejando la chance de abrir el marcador a Nico Paz.