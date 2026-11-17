Nico Paz brilla con un gol que adelanta a la Selección argentina en el amistoso ante Costa Rica
El delantero del Como, Nico Paz, anotó su quinto gol con la "Albiceleste" en el amistoso internacional contra Costa Rica.
FOTO: Nico Paz brilla con un gol que adelanta a la Selección argentina en el amistoso ante Costa Rica
Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El delantero Nico Paz logró poner en ventaja a la Selección argentina durante el amistoso internacional frente a Costa Rica con una notable definición desde el borde del área.
El tanto de Nico Paz se produjo a los ocho minutos del primer tiempo, tras una destacada jugada individual de Julián Álvarez que culminó con una precisa descarga de Enzo Fernández.
De esta forma, el joven jugador argentino alcanzó su quinto gol con la Selección. Su primera anotación fue en un amistoso contra Mauritania antes del Mundial 2026, seguido de los goles que anotó en la última fecha frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Previo a esta anotación, Enzo Fernández había tenido una clara oportunidad de gol, pero su remate se fue desviado, dejando la chance de abrir el marcador a Nico Paz.
Lectura rápida
¿Quién anotó el gol?
Nico Paz fue el autor del gol que adelanta a la Selección argentina.
¿Cuándo se produjo el gol?
El gol se registró a los ocho minutos del primer tiempo.
¿Contra quién juega Argentina?
La Selección argentina se enfrenta a Costa Rica en un amistoso internacional.
¿Cuántos goles lleva Nico Paz con la Selección?
Paz ha anotado un total de cinco goles con la Selección argentina.
¿Quién asistió a Nico Paz?
El gol fue precedido por una jugada de Julián Álvarez y una descarga de Enzo Fernández.
[Fuente: Noticias Argentinas]