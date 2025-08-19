FOTO: Neymar vuelve a estar en la órbita de Brasil para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Después de casi dos años de ausencia, Neymar vuelve a estar en la consideración de la Selección de Brasil con el entrenador Carlo Ancelotti a la cabeza.

El delantero, que había quedado marginado por la rotura de ligamento cruzado y menisco en la rodilla izquierda, además de otras molestias físicas, aparece en la prelista que el técnico italiano elevó de cara a las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial 2026.

El regreso del astro brasileño llega en un contexto especial donde la “Verdeamarela” ya tiene asegurada su clasificación y afrontará esta doble jornada con tranquilidad. El calendario marca que Brasil recibirá a Chile el jueves 4 de septiembre en el Maracaná y luego viajará a La Paz para medirse con Bolivia el martes 9.

Según adelantó Globoesporte, Neymar figura como una de las fijas dentro de una nómina que combina futbolistas del ámbito local con algunos del exterior. Entre estos últimos, los únicos confirmados hasta ahora son Rodrygo y Éder Militao, ambos del Real Madrid.

En cuanto a Vinicius Junior, quedará marginado debido a que acumuló amarillas que le impiden estar contra Chile y fue liberado también de la visita a Bolivia.

En la anterior fecha por las Eliminatorias Sudamericanas, Neymar había quedado afuera por una molestia física, pero ahora llega con rodaje y confianza. Además, hace un par de semanas fue protagonista en el Brasileirao con un doblete en la victoria de Santos sobre Juventude.

“Todos conocen mi estilo, estoy disponible, soy un atleta, todavía me siento bien. Depende de ellos”, declaró el delantero, dejando la puerta abierta a su regreso con la “Verdeamarela”.