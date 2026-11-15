Nelson Pugliese asume la presidencia de Vélez con críticas a la AFA y un mandato de cambio

Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) – Nelson Pugliese, quien fue elegido como el nuevo presidente de Vélez en los comicios realizados el domingo, se destacó por su postura crítica hacia el manejo de ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con un respaldo del 38% de los votos, Pugliese lidera la lista Legado Vélez y asumirá su cargo para el período 2027-2030.

Pugliese, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente bajo la presidencia de Fabián Berlanga, manifestó su preocupación respecto a que "con los ingresos de AFA no le pagás ni a dos jugadores". Este comentario refleja su intención de abordar de manera crítica la situación financiera del club y del fútbol argentino en general.

El nuevo presidente obtuvo el apoyo de la Unidad Velezana, compuesta por cinco agrupaciones, lo que le permitió imponerse en unas elecciones que marcaron un récord de participación, con 9769 votantes. Pugliese, de 61 años y socio del club durante 50, se convierte en el trigésimo sexto presidente del Fortín.

En declaraciones previas a su elección, Pugliese había afirmado que "el fútbol argentino no tiene vida a largo plazo bajo este esquema de ingresos y egresos", lo que resalta su enfoque en buscar cambios significativos en la gestión del club. También criticó los montos asignados por la AFA por cada ronda de la Copa Argentina y cuestionó la transparencia en las votaciones de otros dirigentes, sugiriendo que "no hay que levantar la mano en forma sistemática".

El nuevo presidente se mostró abierto a debatir sobre las decisiones que afectan al fútbol argentino, indicando que "acompañar" no significa renunciar a un análisis crítico. Ejemplificó su postura diciendo que si la AFA propone una medida que considera adecuada, como "no a las SAD", él apoyará, pero esto no implica dejar de lado el debate.

Pugliese también hizo referencia al caso de Lanús, al que considera un "club modelo", pero que enfrenta un déficit de 9 millones de dólares anuales solo en el ámbito futbolístico, lo que señala que el problema financiero es un fenómeno generalizado en el fútbol argentino, y no solo en Vélez.