Muniain reflexionó sobre su futuro: el retiro es una opción que considera

Iker Muniain, el futbolista español que no continuará su carrera en San Lorenzo, reveló que por primera vez se plantea la posibilidad de retirarse del fútbol profesional. Sin embargo, aún no ha tomado una decisión definitiva, aunque manifestó su deseo de seguir vinculado al deporte en alguna otra función.

"Es la primera vez que pienso en la opción del retiro desde que comencé mi trayectoria a los 16 años”, señaló Muniain en una conferencia de prensa llevada a cabo en el estadio Nuevo Gasómetro, donde explicó los motivos de su salida del club. "A pesar de que se han dicho muchas cosas, aún no se ha decidido nada.”

El mediocampista detalló que la decisión de irse de San Lorenzo no fue simple y que ha influido en su reflexión sobre el retiro. "No es algo que haya estado considerando desde hace mucho tiempo, aunque en los últimos meses, especialmente por mis hijos, ha sido un tema presente, ya que estamos lejos y es complicado estar lejos de ellos", expresó.

Muniain también manifestó su gratitud hacia la gente de San Lorenzo, asegurando que está dispuesto a colaborar en lo que necesiten. "Siempre podrán contar conmigo", remarcó, y añadió que su experiencia en el fútbol argentino fue muy especial. "El club y la hinchada son cálidos y generosos, y siempre lo recordaré con cariño".

Además, se consideró “un hincha más” y resaltó la conexión existente entre el Athletic Bilbao y San Lorenzo, sintiendo una fuerte emoción por esa unión: "San Lorenzo es adictivo. Hay muchas cualidades positivas y se ha generado un lindo vínculo entre ambos clubes".

“A pesar de los problemas, siempre tuve el deseo de quedarme”, reiteró Muniain sobre los rumores de salida previos a la temporada de verano. "Las dificultades nunca fueron un motivo para irme, quería demostrar que podía ser útil al equipo”.

En cuanto a su desempeño, Muniain reflexionó sobre la derrota en semifinales del Torneo Apertura 2025, donde no se pudo obtener el título con San Lorenzo. "Perdimos porque no fuimos mejores que Platense. No hay excusas, así fue”, subrayó.

Finalmente, el jugador se dirigió a los hinchas y les pidió paciencia, asegurando que el club tiene el potencial para recuperarse y alcanzar la grandeza que todos desean: "Poco a poco lograremos avanzar. Este es un club maravilloso y no merece estar en esta situación".