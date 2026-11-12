Mauricio Pochettino asume como nuevo entrenador del Manchester United tras su paso por EE. UU.

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) – El entrenador Mauricio Pochettino regresa al fútbol inglés al unirse al Manchester United, tras haber estado dos años al frente de la Selección de Estados Unidos.

La confirmación de su llegada a los "Red Devils" se produjo luego de que se abonara una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, lo que permitió romper el vínculo que mantenía al argentino con el seleccionado estadounidense hasta el próximo Mundial.

En su primer ciclo con el equipo norteamericano, Pochettino dirigió en 35 partidos, logrando 21 victorias, dos empates y 12 derrotas, y alcanzó los octavos de final en la Copa del Mundo de este año.

El regreso de Pochettino a la Premier League se concretó tras ser el principal candidato de la dirigencia del Manchester United, cerrando el acuerdo el miércoles 11 de noviembre.

Su llegada se da en reemplazo de Michael Carrick, quien tuvo una destacada primera temporada como entrenador, finalizando la Premier League en el tercer puesto, aunque su inicio en la actual campaña fue complicado, con apenas una victoria en 10 partidos, lo que ha llevado al equipo a la zona de descenso.

Con un plantel que no recibió muchas incorporaciones en el último mercado de pases, lo que generó el reclamo del defensor Lisandro Martínez a la directiva, Pochettino se enfrentará a un desafío complejo para mejorar la situación del club y mantener el rendimiento en la UEFA Champions League, donde ha logrado dos triunfos en cuatro encuentros.

Esta será la décima temporada de Pochettino en la máxima categoría del fútbol inglés, habiendo dirigido previamente dos campañas con el Southampton, seis con el Tottenham, donde fue subcampeón, y una con el Chelsea, antes de su etapa en Estados Unidos.

En su trayectoria como DT, el argentino de 54 años también estuvo en el Espanyol entre 2008 y 2012, y pasó dos temporadas al frente del Paris Saint-Germain, donde tuvo la oportunidad de dirigir al astro Lionel Messi y ganó los tres únicos títulos de su carrera: la Supercopa francesa de 2020, la Copa francesa de 2020/2021 y la Ligue 1 en la temporada 2021/22.