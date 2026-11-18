Buenos Aires, 17 noviembre (NA) - Matías Biscay, reconocido miembro del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en River, ha decidido dejar su puesto para iniciar su carrera como entrenador principal, después de optar por no integrarse al equipo de trabajo de la Selección de Ecuador.

La situación de Biscay había generado gran expectativa, ya que no se sumó al ciclo de Gallardo que comenzó en septiembre pasado, a diferencia de su compañero Hernán Buján. En ese momento, el "Muñeco" había explicado que la ausencia de Biscay se debía a motivos personales.

El entrenador que se convirtió en ídolo en River había mencionado que "era posible" que su ex ayudante se uniera más adelante a la travesía con el equipo sudamericano. Sin embargo, su decisión ha tomado un rumbo diferente.

Uno de los logros más destacados de Matías Biscay en River fue haber dirigido como técnico principal la final de vuelta de la Copa Libertadores 2015 y las dos finales de 2018, todas ganadas por el "Millonario", en momentos en que Gallardo no pudo estar por sanciones.

La última participación de Biscay fue en febrero de este año, cuando dejó el club junto a Gallardo, tras un ciclo marcado por una serie de malos resultados que no alcanzaron el éxito del primer período.

Aunque aún es pronto para determinar su próximo destino, se ha informado que varios clubes han mostrado interés en contratar al ex ayudante del "Muñeco". Tigre es el club que más firmemente ha expresado su intención de contar con él, tras la salida de Diego Dabove del equipo luego de un año sin lograr los objetivos deseados.