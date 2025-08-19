En vivo

Deportes

Mastantuono sorprendió al hijo de Valverde con un regalo que enloqueció al Mundo River

Mientras el atacante se prepara para lo que podría ser su estreno con el Real Madrid, este martes ante Osasuna, le dio un especial obsequio a Benicio.

19/08/2025 | 00:00Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Mastantuono sorprendió al hijo de Valverde con un regalo que enloqueció al Mundo River. (Foto NA: redes)

El delantero Franco Mastantuono, flamante fichaje del Real Madrid, sorprendió al hijo de su compañero de equipo Federico Valverde, Benicio, con un regalo que desató la locura en el Mundo River.

Mientras aguarda por lo que podría ser su estreno con la “Casablanca”, este martes recibe a al Osasuna en el Santiago Bernabéu desde las 16:00 (hora argentina), el atacante albiceleste le hizo llegar al niño una camiseta del cuadro millonario.

Mina Bonino, periodista argentina, esposa del centrocampista uruguayo y madre de “Beni”, compartió en redes sociales el momento en el que recibía la camiseta del ex jugador de “La Banda”. “¿La querés? Y la ponemos en tu habitación colgadita, ¿querés que te la firme o no?”, exclamó el charrúa.

Lectura rápida

¿Quién sorprendió al hijo de Valverde? El delantero Franco Mastantuono sorprendió a Benicio, hijo de Federico Valverde.

¿Qué regalo le hizo? Le obsequió una camiseta del cuadro millonario.

¿Cuál es el contexto del regalo? Mastantuono se prepara para su posible estreno con el Real Madrid ante el Osasuna.

¿Quién compartió el momento en redes? La esposa de Valverde, Mina Bonino, publicó el momento en sus redes sociales.

¿Dónde se llevará a cabo el próximo partido de Mastantuono? El partido será en el Santiago Bernabéu.

[Fuente: Noticias Argentinas]

