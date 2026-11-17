FOTO: Mastantuono brilla con doblete en la contundente victoria de Argentina ante Costa Rica

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- Franco Mastantuono se destacó en el partido amistoso entre la Selección argentina y Costa Rica, anotando dos goles en la victoria de 7-0, que tuvo lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El jugador, que milita en la Fiorentina, ingresó en el segundo tiempo y rápidamente dejó su marca. A solo tres minutos de haber comenzado la etapa complementaria, Mastantuono definió con un remate rasante, tras recibir un preciso pase de Máximo Perrone, logrando así su primer gol del encuentro.

Este fue el segundo tanto de la joven estrella con la Albiceleste, ya que también había anotado en el amistoso anterior contra Burkina Faso.

En los minutos finales del partido, Mastantuono se asoció con Giuliano Simeone, quien le dejó la pelota servida. Con un potente zurdazo, el delantero volvió a marcar, cerrando así su actuación con un doblete que contribuyó a la aplastante victoria argentina.

Los goles previos de la selección fueron anotados en el primer tiempo, donde Julián Álvarez y Nicolás Paz marcaron por duplicado, y Alexis Mac Allister también se hizo presente en el marcador, anotando el sexto gol.