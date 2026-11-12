Los últimos 10 encuentros entre Argentina y Uruguay: análisis y resultados
Este viernes, la Selección argentina se medirá ante Uruguay en una nueva edición del clásico del Río de la Plata, donde el historial reciente favorece a la Albiceleste.
FOTO: Se viene un importante desafío para la Selección argentina.
Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La Selección argentina se enfrentará este viernes a su par de Uruguay, en lo que representa una nueva edición del "Clásico del Río de la Plata".
En los últimos años, ambos equipos han disputado varios encuentros, con un balance que resulta favorable para la Argentina.
En los últimos 10 partidos entre la Selección argentina y Uruguay, la "Albiceleste" logró el triunfo en seis ocasiones, destacándose una goleada 3-0 en el Estadio Monumental, posterior a la conquista de la Copa América 2021, donde los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron un desempeño casi perfecto. Además, se suman los triunfos como visitantes en las Eliminatorias para los Mundiales de 2022 y 2026.
Uruguay, en contrapartida, consiguió imponerse en solo dos ocasiones. El primero de estos triunfos fue un 3-2 en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, y el segundo un 2-0 en "La Bombonera", también en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.
Resultados de los últimos 10 encuentros entre Argentina y Uruguay
Eliminatorias para el Mundial 2014: Uruguay 3 - 2 Argentina
Copa América 2015: Argentina 1 - 0 Uruguay
Eliminatorias para el Mundial 2018: Argentina 1 - 0 Uruguay
Eliminatorias para el Mundial 2018: Uruguay 0 - 0 Argentina
Amistoso en 2019: Argentina 2 - 2 Uruguay
Copa América 2021: Argentina 1 - 0 Uruguay
Eliminatorias para el Mundial 2022: Argentina 3 - 0 Uruguay
Eliminatorias para el Mundial 2022: Uruguay 0 - 1 Argentina
Eliminatorias para el Mundial 2026: Argentina 0 - 2 Uruguay
Eliminatorias para el Mundial 2026: Uruguay 0 - 1 Argentina
Resumen de los enfrentamientos:
Argentina: 6 triunfos (12 goles)
Uruguay: 2 triunfos (7 goles)
2 empates
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentarán?
La Selección argentina se medirá ante Uruguay.
¿Cuándo se jugará el partido?
El encuentro se disputará este viernes.
¿Cuál es el historial reciente?
En los últimos 10 partidos, Argentina ganó 6 y Uruguay 2, con 2 empates.
¿Dónde se jugará?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental.
¿Qué destaca el desempeño argentino?
Argentina logró una victoria notable 3-0 tras ganar la Copa América 2021.
[Fuente: Noticias Argentinas]