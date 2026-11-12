Los últimos 10 encuentros entre Argentina y Uruguay: análisis y resultados

FOTO: Se viene un importante desafío para la Selección argentina.

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Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La Selección argentina se enfrentará este viernes a su par de Uruguay, en lo que representa una nueva edición del "Clásico del Río de la Plata".

En los últimos años, ambos equipos han disputado varios encuentros, con un balance que resulta favorable para la Argentina.

En los últimos 10 partidos entre la Selección argentina y Uruguay, la "Albiceleste" logró el triunfo en seis ocasiones, destacándose una goleada 3-0 en el Estadio Monumental, posterior a la conquista de la Copa América 2021, donde los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron un desempeño casi perfecto. Además, se suman los triunfos como visitantes en las Eliminatorias para los Mundiales de 2022 y 2026.

Uruguay, en contrapartida, consiguió imponerse en solo dos ocasiones. El primero de estos triunfos fue un 3-2 en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, y el segundo un 2-0 en "La Bombonera", también en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

Resultados de los últimos 10 encuentros entre Argentina y Uruguay

Eliminatorias para el Mundial 2014: Uruguay 3 - 2 Argentina

Copa América 2015: Argentina 1 - 0 Uruguay

Eliminatorias para el Mundial 2018: Argentina 1 - 0 Uruguay

Eliminatorias para el Mundial 2018: Uruguay 0 - 0 Argentina

Amistoso en 2019: Argentina 2 - 2 Uruguay

Copa América 2021: Argentina 1 - 0 Uruguay

Eliminatorias para el Mundial 2022: Argentina 3 - 0 Uruguay

Eliminatorias para el Mundial 2022: Uruguay 0 - 1 Argentina

Eliminatorias para el Mundial 2026: Argentina 0 - 2 Uruguay

Eliminatorias para el Mundial 2026: Uruguay 0 - 1 Argentina

Resumen de los enfrentamientos:

Argentina: 6 triunfos (12 goles)

Uruguay: 2 triunfos (7 goles)

2 empates

Agencia NA