El seleccionado argentino de rugby, conocido como Los Pumas, se alista para su último encuentro del año contra Escocia, que se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre en el emblemático estadio de Twickenham, Londres.

Este partido es parte del Fin de Semana de Finales del Nations Championship y está programado para iniciar a las 10:10 de Argentina (13:10 hora local). La dirección del partido estará a cargo del árbitro francés Pierre Brousset, acompañado por los asistentes Christophe Ridley de Inglaterra y Luc Ramos de Francia.

El encuentro será una oportunidad de revancha para Los Pumas, tras la derrota sufrida en el primer cruce del torneo, el 4 de julio en Córdoba, donde Escocia se impuso con un marcador de 47 a 38.

Después de la caída por 45 a 17 ante Francia en el Stade de France, el entrenador Felipe Contepomi ha decidido realizar seis modificaciones en el equipo titular.

En el pack de forwards, Rodrigo Martínez ingresará en lugar de Boris Wenger, Pedro Rubiolo tomará el lugar de Tomás Lavanini como segunda línea N°5 y Joaquín Moro reemplazará a Facundo Isa, quien fue cedido a su club y se reincorporará al equipo el domingo para concluir la gira.

Asimismo, Juan Martín Scelzo cambiará de posición para jugar como octavo, tras haber sido N°7 en el encuentro contra Francia. En la línea de backs, Gonzalo García regresará en sustitución de Simón Benítez Cruz, Faustino Sánchez Valarolo reemplazará a Justo Piccardo, quien estará en el banco de suplentes, y Rodrigo Isgró tomará el lugar de Bautista Delguy.

Entre los suplentes, destaca la inclusión de Tobías Wade, quien podría lograr su primer cap internacional si es convocado a ingresar al campo de juego.

La alineación titular de Los Pumas estará compuesta por Rodrigo Martínez (4 caps), el capitán Julián Montoya (122), Francisco Moreno (6), Guido Petti (107), Pedro Rubiolo (34), el vicecapitán Juan Martín González (54), Joaquín Moro (9), Juan Martín Scelzo (5, en rotación), el también vicecapitán Gonzalo García (21), Tomás Albornoz (27), Ignacio Mendy (9), Faustino Sánchez Valarolo (5), Lucio Cinti (48), Rodrigo Isgró (22) y Gerónimo Prisciantelli (8).

Los suplentes serán Facundo Bosch (15 caps), Joel Sclavi (35), Tomás Rapetti (8), Efraín Elías (9), Santiago Grondona (29), Agustín Moyano (12), Justo Piccardo (16) y Tobías Wade (0).

En su recorrido por el Nations Championship, Argentina sufrió una derrota ante Irlanda por 42 a 12 el 6 de noviembre, venció a Italia por 19 a 14 el 14 de noviembre y perdió frente a Francia por 45 a 17 el 21 de noviembre, antes de este cierre del 29 de noviembre ante Escocia.

El historial entre Argentina y Escocia refleja un total de 27 enfrentamientos, con 13 victorias para Los Pumas y 14 para Escocia, sin empates.