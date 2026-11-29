Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- Los Pumas 7s se impusieron 15-12 a Francia en las semifinales del Seven de Dubái y se preparan para disputar la final por la medalla dorada ante Fiji a las 13.11 horas de Argentina.

El equipo argentino, bajo la dirección de Santiago Gómez Cora, alcanzó esta etapa de la competencia de manera invicta en el Sevens Stadium, marcando un hito en el inicio de la temporada 2026/27 del circuito.

En el partido contra Francia, el conjunto europeo abrió el marcador, pero Marcos Moneta logró igualar el encuentro en cinco tantos antes del descanso, luego de que el TMO anulara dos tries, uno para cada equipo.

En la segunda mitad, Luciano González Rizzoni puso a Argentina en ventaja, aunque un try de Dabó y una conversión de Stephen Parez Edo Martin adelantaron 12-10 al equipo francés.

En los momentos finales, González Rizzoni selló su segundo try del partido —el octavo en el torneo—, asegurando el triunfo 15-12, con un sólido apoyo defensivo de Sebastián Dubuc y Juan Patricio Batac.

Argentina formó con Santino Zangara, Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santiago Mare, Luciano González Rizzoni, Marcos Moneta y Santiago Vera Feld, además de los ingresos de Martiniano Arrieta, Francisco Calello, Gregorio Pérez Pardo, Dubuc y Batac.

Cómo fue su camino a la final

En la fase de grupos del sábado, el equipo, capitaneado por Santiago Mare, superó a Sudáfrica por 26-19 —con un hat-trick de González Rizzoni y un try de Graziano—, a Estados Unidos por 35-24 —con un doblete de González Rizzoni y conquistas de Graziano, Vera Feld y Arrieta— y a Australia por 26-17 —con anotaciones de González Rizzoni, Zangara, Dubuc y Moneta.

Ante las ausencias de Pedro de Haro y Lautaro Bazán Vélez, Vera Feld y Joaquín Pellandini —quien salió con molestias ante Australia— cubrieron el puesto de medioscrum, mientras Dubuc actuó como centro.

Después de haber finalizado como subcampeones en 2023 y haber ocupado el último lugar en la edición anterior, Argentina buscará su primer título en Dubái frente a Fiji, que se impuso a Sudáfrica por 19-17.