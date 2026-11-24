Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- La revista deportiva France Football ha dado a conocer el listado completo de los jugadores seleccionados por el rosarino Lionel Messi, quien es el máximo ganador de este prestigioso premio con ocho conquistas. En esta ocasión, se reveló que el astro argentino votó a cuatro compatriotas.

Entre los destacados se encuentran Sergio Agüero, quien fue votado en dos ocasiones, junto a Ángel Di María, Javier Mascherano y Alejandro Garnacho, actual delantero de Aston Villa. Estos nombres resaltan la importancia de los jugadores argentinos en el contexto del fútbol internacional.

Las participaciones de Messi como jurado se dividen en dos períodos: entre 2011 y 2015, votó en la categoría principal como capitán de la Selección argentina. Desde 2021, su participación se extiende a la elección del Trofeo Kopa al Mejor Talento Joven, un privilegio reservado únicamente para los ganadores del Balón de Oro.

En sus cinco votaciones para el Balón de Oro, Messi eligió exclusivamente a compañeros del Barcelona o de la selección argentina. El sistema de votación asignaba cinco puntos al primer puesto, tres al segundo y uno al tercero. El futbolista más seleccionado fue Andrés Iniesta, quien integró los cinco podios y lideró dos de ellos (2012 y 2013). Xavi Hernández lo siguió con tres apariciones. En 2014, tras llegar a la final del Mundial de Brasil, Messi ubicó a Di María en el primer lugar y a Mascherano en el tercero.

En cuanto al Trofeo Kopa, Messi participó en seis ediciones y en cinco de ellas su primer candidato resultó ganador. En la votación más reciente (2026), su elección fue crucial para que Lamine Yamal superara a Pau Cubarsí por un margen de solo dos puntos (96 votos contra 94).