FOTO: Leandro Paredes festeja con un "Topo Gigio" el primer gol de la noche.

Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) – El mediocampista y capitán de Boca, Leandro Paredes, elogió el desempeño del equipo tras la victoria y enfatizó que "queda demostrado" que aún persiguen "cosas importantes".

El volante destacó que el nivel del "Xeneize" se mantuvo alto tras la conquista de la Copa Sudamericana, mencionando que "después de un título puede bajar la atención".

Boca logró una victoria de 2 a 0 frente a Independiente Rivadavia en La Bombonera, asegurando su lugar en los cuartos de final, donde se medirá ante Gimnasia La Plata, en un intento por seguir sumando trofeos a un año que ya incluye la liga y la Sudamericana.

Autor del primer gol de la noche, seguido por un tanto de Miguel Merentiel, Paredes resaltó el rendimiento del equipo a tan solo días de haber sido campeones en Barranquilla, Colombia. "Estamos disfrutando el momento", afirmó el mediocampista, quien también subrayó la importancia de los títulos previos y reconoció que el encuentro contra la "Lepra" mendocina se preveía "difícil" debido a la posible baja de atención tras haber levantado una copa.

Al asegurar que el plantel sigue buscando objetivos importantes y desea "continuar compitiendo", Paredes subrayó que el grupo se ha "puesto un chip y no lo cambió más", cumpliendo con las expectativas y formando un equipo que combina experiencia y juventud. Concluyó: "Vamos por buen camino".

Por su parte, Leandro Lozano coincidió en que Boca está en un buen momento y expresó su deseo de que el equipo continúe en esta senda. "Creo que redondeé un buen partido", comentó el asistente del segundo gol, mostrando su felicidad y subrayando la relevancia de la "humildad" para seguir avanzando como grupo, especialmente tras ganar una copa importante.

Lozano también destacó la "energía positiva" que les permite rendir al máximo y el mensaje que les transmite el capitán, quien constantemente les recuerda que no deben conformarse y que deben "ir por todo", dado que "Boca es un equipo muy grande".

De cara al futuro, Lozano advirtió que Gimnasia "será un rival durísimo" y que deben tener "respeto con el rival" para poder plasmar "la idea que transmite el DT".