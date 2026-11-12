La Selección argentina Sub-18 de futsal se consagró campeona olímpica en Dakar 2026

FOTO: La Selección Sub-18 de futsal se llevó el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Buenos Aires, 12 noviembre (NA) -- La Selección argentina Sub-18 de futsal se coronó campeona al derrotar por 2-1 a Portugal en la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, obteniendo así su segunda medalla de oro en esta competencia.

Joaquín Pesl y Lorenzo Sampedro fueron los artífices de la victoria, anotando los goles que llevaron al equipo nacional a la victoria, mientras que Carvalho había logrado igualar el partido momentáneamente para los portugueses. Este triunfo se suma a la medalla dorada de Cecilia Dieleke en natación y a cuatro medallas de bronce, una de ellas de Thiago Carvallo en judo, además de las otras dos en natación.

El equipo argentino, bajo la dirección de Mariano Gómez, comenzó el partido mostrando un sólido juego defensivo y rápidas transiciones al ataque. A los ocho minutos del primer tiempo, Joaquín Pesl abrió el marcador tras una jugada de córner bien ejecutada por el equipo nacional.

En la segunda mitad, Argentina mantuvo el control del partido y defendió eficientemente ante los embates de Portugal. Sin embargo, un error en la salida permitió que Carvalho anotara el empate. Pero, en un contraataque veloz, Lorenzo Sampedro volvió a poner a la Albiceleste en ventaja, asegurando así la victoria y el oro.

Estos Juegos Olímpicos de la Juventud son la cuarta edición del evento organizado por el Comité Olímpico Internacional. Originalmente programados para 2022, se llevaron a cabo con un retraso debido a la pandemia de COVID-19. Las ediciones anteriores se realizaron en Singapur en 2010, Nanjing en 2014 y Buenos Aires en 2018, donde se incluyó por primera vez el futsal.

El plantel que representó a Argentina en este torneo estuvo conformado por diez jugadores: Santino Sánchez (Camioneros), Thomas Barrios (Camioneros), Agustín Mandaradoni (Kimberley AC), Felipe Colombini (River Plate), Ezequiel Henríques (River Plate), Lisandro Velásquez (Boca Juniors), Enzo López (Boca Juniors), Lorenzo Sampedro (Kimberley AC), Joaquín Pesl (América del Sud) y Valentino Martínez Florio (Estudiantil Porteño).