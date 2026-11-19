FOTO: La Selección Sub-17 perdió en el debut ante Australia por 2-0.

La Selección argentina comenzó el Mundial Sub-17 con el pie izquierdo al caer en su debut por 2-0 ante Australia y se le complica la clasificación a la siguiente ronda, aunque le quedan dos encuentros por delante en el Grupo C.

El conjunto australiano se quedó con el triunfo en la cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Al Rayyan, Doha, con los goles de Güich en contra, a los 15 minutos de la segunda parte, y Akón, 10 minutos más tarde, tras la decisión del VAR de convalidar el gol, que había sido anulado por fuera de juego.

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