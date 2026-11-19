La Selección argentina Sub-17 perdió en su debut ante Australia y complica su futuro en el Mundial
El panorama del conjunto nacional dirigido por Diego Placente empieza a complicarse en el Mundial de Catar.
FOTO: La Selección Sub-17 perdió en el debut ante Australia por 2-0.
La Selección argentina comenzó el Mundial Sub-17 con el pie izquierdo al caer en su debut por 2-0 ante Australia y se le complica la clasificación a la siguiente ronda, aunque le quedan dos encuentros por delante en el Grupo C.
El conjunto australiano se quedó con el triunfo en la cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Al Rayyan, Doha, con los goles de Güich en contra, a los 15 minutos de la segunda parte, y Akón, 10 minutos más tarde, tras la decisión del VAR de convalidar el gol, que había sido anulado por fuera de juego.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el debut de la Selección Sub-17?
La Selección argentina perdió 2-0 ante Australia en su primer partido del Mundial Sub-17.
¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro se disputó en la cancha 8 del complejo Aspire Zone, en Al Rayyan, Doha.
¿Cuáles fueron los goles de Australia?
Los goles fueron anotados por Güich en contra y Akón, que fue validado tras el VAR.
¿Cómo afecta esta derrota a Argentina?
Complica la clasificación del equipo a la siguiente ronda del torneo.
¿Cuántos partidos le quedan a la Selección?
Le quedan dos encuentros por delante en el Grupo C.
[Fuente: Noticias Argentinas]