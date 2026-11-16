La Selección argentina se prepara para enfrentar a Costa Rica en un amistoso clave

Buenos Aires, 16 noviembre (NA) -- La Selección argentina se medirá este martes contra su par de Costa Rica en un amistoso internacional, y su director técnico, Lionel Scaloni, aún no ha definido el once titular.

Gerónimo Rulli volverá a ocupar el arco, tras una actuación discreta en la reciente derrota ante Uruguay en "La Bombonera". En la defensa, la única incógnita radica en el lateral izquierdo, donde aún no se ha decidido si jugará Nicolás Tagliafico o Román Vega. Por su parte, el lateral derecho será Agustín Giay, y la zaga central estará integrada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.

En el mediocampo, se espera que repitan Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que en posiciones más ofensivas estarán Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Matías Soulé. Estos dos últimos ingresarían en lugar de Thiago Almada y Exequiel Palacios, quienes no lograron destacar en el partido contra la "Celeste".

Finalmente, la única referencia en el área será Julián Álvarez, quien anotó el gol del descuento en la derrota ante Uruguay.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Costa Rica: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.