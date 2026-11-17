FOTO: Scaloni durante uno de los entrenamientos de la Selección argentina.

Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- La Selección argentina se medirá este martes por la noche contra Costa Rica en lo que será su último encuentro del 2026. El director técnico Lionel Scaloni mantiene una única duda en el once inicial.

Emiliano "Dibu" Martínez, quien se recuperó de una seria lesión en su mandíbula, será el arquero titular, ocupando el lugar de Gerónimo Rulli, quien tuvo una actuación poco destacada en la derrota 2-1 ante Uruguay.

La defensa presenta la única incógnita, ya que aún no se ha definido quién será el compañero de Lisandro Martínez en la zaga central: las opciones son Facundo Medina o Leonardo Balerdi. En los laterales, se espera que Román Vega juegue por la izquierda y Agustín Giay por la derecha.

En la mitad de la cancha, Máximo Perrone ingresará en lugar de Exequiel Palacios. Junto a él estarán Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, quienes han tenido un rendimiento irregular en la selección.

La delantera estará compuesta por Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

La posible formación de la Selección argentina para enfrentar a Costa Rica es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.