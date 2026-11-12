La Selección argentina se enfrenta a Uruguay en un amistoso clave de la fecha FIFA

FOTO: La Selección argentina inicia su fecha FIFA con un amistoso contra Uruguay.

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- La Selección argentina se prepara para un interesante desafío este viernes, cuando se mida ante Uruguay en una nueva edición del "Clásico del Río de la Plata".

El encuentro está programado para las 20 y se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera". La cobertura del partido estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, y los aficionados podrán seguirlo en vivo a través de TyC Sports y Telefe.

La Selección argentina, que está en proceso de consolidar la continuidad de Lionel Scaloni como director técnico, llega a esta nueva fecha FIFA tras la emotiva despedida de Lionel Messi, quien se retiró después de 21 años de carrera con la "Albiceleste".

En sus recientes presentaciones, Argentina ha mostrado un rendimiento destacado, derrotando 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín. Sin embargo, el encuentro contra Uruguay representa un verdadero desafío, poniendo a prueba a los subcampeones del mundo, que en los últimos años solo han enfrentado a rivales de bajo nivel.

Por su parte, Uruguay se encuentra en un proceso de renovación tras su decepcionante actuación en el Mundial 2026, donde fue eliminado en la fase de grupos. Con Diego Forlán como director técnico, la Celeste viene de perder 3-1 ante Japón, pero logró una convincente victoria de 4-1 contra Corea del Sur y 6-1 contra India en la última fecha FIFA.

Las posibles alineaciones para el partido son las siguientes: Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

Agencia NA