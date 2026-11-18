La Selección argentina de básquet ha dado a conocer su preselección para la última ventana clasificatoria del año al Mundial de Qatar 2027, que tendrá lugar en la ciudad bonaerense de Zárate.

Entre los convocados se destacan figuras importantes del básquet argentino actual, como Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola, además del regreso de Luca Vildoza y la notable ausencia de Gabriel Deck, quien se encuentra lesionado.

El equipo nacional disputará su primer encuentro de la ventana el jueves 26 de noviembre a las 21:40 frente a Bahamas, y recibirá a Canadá el domingo 29 a las 18:10. Ambos partidos se llevarán a cabo en el Espacio DAM de Zárate.

La Selección, dirigida por Pablo Prigioni, busca superar la decepción de no haber clasificado al Mundial de 2023, lo que resultó en su ausencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta es la quinta y anteúltima ventana clasificatoria del certamen, siendo la última del año.

Con el objetivo de asegurar un lugar entre los cuatro mejores de su grupo, la Argentina tiene la oportunidad de clasificarse, ya que en esta fase avanzan los tres mejores de cada zona y el mejor cuarto. Para ello, Prigioni ha convocado a 24 jugadores potencialmente seleccionables, de los cuales se elegirá la lista definitiva.

Entre los convocados, se encuentran jugadores con amplia experiencia, como Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola, quienes fueron parte de la generación subcampeona del mundo en 2019 y campeona de la AmeriCup 2022. También figuran otros con un sólido recorrido en el seleccionado, como el alero Nicolás Brussino, Juan Pablo Vaulet y Tayavek Gallizzi.

La prelista incluye a otros dos jugadores con experiencia en la NBA, Leandro Bolmaro y Luca Vildoza, así como una notable presencia de jugadores que actualmente compiten en España: Gonzalo Corbalán en Valencia, Lucas Giovanneti en Movistar Estudiantes y Juan Marcos en Murcia.

La lista también cuenta con un único representante del básquet estadounidense, Juan Fernández, de la Universidad de Carolina del Sur, y la ausencia de los jóvenes Lee Aaliya y Marcus Adams Jr.. Además, incluye a varios jugadores destacados del deporte sudamericano, como Franco Baralle y Alex Negrete en Flamengo de Brasil, Agustín Barreiro, Francisco Caffaro, Leonardo Lema, Tomás Monacchi y José Vildoza en Boca, así como Juan Bocca en Racing de Chivilcoy, Gonzalo Bressan en Atenas, Agustín Caffaro de Independiente de Oliva, Martiniano Dato y Carlos Rivero de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, y Federico Zeluzar, jugador de Ferro.